Zion Williamson suspendu pour de multiples retards

Joel Embiid, touché au pied gauche, et Zion Williamson absents, la rencontre entre les Sixers et les Pelicans a ainsi perdu de son intérêt. Mais pourquoi l’intérieur de New Orleans était-il forfait pour ce match ? Il était suspendu, tout simplement…

Après avoir brillé dans son retour de blessure face aux Wolves, et avoir été préservé la soirée suivante face aux Blazers, l’ancien All-Star n’a pas pu participer au déplacement à Philadelphie car, explique ESPN, il était en retard pour le vol de l’équipe jeudi.

Enfin, avoir fait attendre ses coéquipiers fut la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. « Il y a plusieurs situations qui ont mené à ça. Voilà pourquoi on a pris cette décision », confirme Willie Green, l’insider Chris Haynes expliquant que l’ailier fort avait été plusieurs fois en retard aux entraînements cette saison.

« Je prends l’entière responsabilité de cette suspension », a réagi Zion Williamson. « J’ai travaillé très dur durant ma rééducation pour être en bonne santé et apporter ma pierre à cette équipe. Je n’ai aucune excuse pour être en retard. Je présente mes excuses aux propriétaires de la franchise, à mes coaches et coéquipiers, et je dois des excuses aux fans aussi. Je peux et je vais faire mieux pour cette franchise. »

Cette absence n’a pas empêché les Pelicans de s’imposer chez les Sixers et l’intérieur retrouvera ses coéquipiers ce samedi, pour affronter les Celtics à Boston dimanche soir.

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.2 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 70 32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 2024-25 NOP 7 31 47.1 25.0 63.8 2.9 4.9 7.7 5.1 3.0 1.0 3.7 1.1 22.6 Total 191 32 58.8 33.3 69.2 2.3 4.3 6.6 4.2 2.2 1.0 2.8 0.6 24.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.