« On doit se reprendre, c’est aussi simple que ça. On n’a pas battu Boston, les Cavs ni les Knicks. Ce sont les trois meilleures équipes à l’Est, et on a joué de façon horrible contre ces équipes ».

Décidément, la saison des Bucks est loin d’être un long fleuve tranquille. Certes, l’équipe a péniblement retrouvé le Top 6 de l’Est (20 victoires – 17 défaites) après un début de campagne cataclysmique. Mais la nouvelle défaite XXL face aux Knicks de Jalen Brunson (140-106) illustre une nouvelle fois les problèmes de la troupe de Doc Rivers.

Depuis le début de saison, sur leurs huit affrontements avec les équipes du Top 3 à l’Est (Cleveland, Boston et New York), les Bucks n’ont pas encore gagné un seul match ! Le constat est-il alarmant ? Giannis Antetokounmpo relativise tout de même la statistique, alors que le « Greek Freak » regarde déjà le chemin accompli depuis deux mois, qui a permis à la franchise du Wisconsin de retrouver une sixième place bien plus honorable.

« Je pense qu’on est une bien meilleure équipe maintenant qu’on pouvait l’être en novembre. On l’a prouvé en jouant du bon basket sur de plus longues périodes. Maintenant, au bout du compte, quand on affronte de meilleures équipes, on doit faire du meilleur boulot. Nos adversaires ne vont rien nous donner, ils ne vont pas s’allonger devant nous. Il faut qu’on aille chercher ces victoires », a-t-il ajouté.

Rendez-vous en playoffs ?

Au cœur d’une saison difficile, avec un « Big Three » qui a bien du mal à se lancer, ce n’est de toute façon pas le moment de se tirer dans les pattes. L’objectif sera de se recréer de « bonnes habitudes », comme le martèle Giannis Antetokounmpo, afin d’être prêt pour le prochain rendez-vous face à l’une de ces trois formations, à savoir Cleveland, le 9 mars prochain.

Pour Damian Lillard aussi, même si le revers concédé hier au Madison Square Garden a de quoi inquiéter, il faut remettre la saison de Milwaukee en perspective.

Et pour ce qui est d’éventuelles retrouvailles en playoffs et d’un potentiel avantage psychologique sur lequel Boston, Cleveland ou New York pourrait essayer de surfer, « Dame Time » avait déjà sa réponse toute faite.

« Il y a une année, à Portland, où on se faisait botter les fesses par OKC à chaque match de saison régulière. On s’est retrouvés en playoffs et c’est nous qui leur avons botté les fesses (4-1 au premier tour des playoffs 2019). Donc certes, on n’a pas encore battu les meilleures équipes à l’Est. Mais il faut regarder ça en face, comprendre pourquoi, remettre les choses dans le contexte et aller de l’avant », a-t-il lancé, avant de rappeler que Milwaukee n’a perdu que d’un et deux points lors de ses deux premiers matchs face à Cleveland.

Pour repartir du bon pied, les Bucks vont à présent aborder une série de quatre matchs à domicile, face à Sacramento demain, puis Orlando, Toronto et Philadelphie.