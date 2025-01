Après avoir remporté la NBA Cup, les Bucks semblaient prêts à lancer leur saison. Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers étaient ainsi repassés dans le positif en termes de bilan et l’équipe n’attendait plus que la montée en puissance de Khris Middleton pour retrouver les hauteurs de la conférence Est…

Sauf que l’équipe va en fait dans le sens inverse. Blessés et/ou malades, le « Greek Freak » et Damian Lillard ont raté quelques matchs qui auraient pu expliquer ce coup de moins bien, sauf que le « Big Three » est en place, dans le cinq majeur, depuis trois matchs. Résultat ? Un comeback très compliqué face aux Pacers et surtout deux défaites dans la foulée, à domicile, face aux Nets puis face aux Blazers !

La fatigue plutôt que le manque de complémentarité ?

Alors qu’il avait montré de bonnes choses pour son retour dans le cinq majeur, en l’absence de son coéquipier grec, Khris Middleton était déjà à la peine depuis le retour de son camarade, sur les deux dernières rencontres, et il a touché le fond cette nuit avec seulement 2 points inscrits à 1/5 au tir, en 26 minutes sur le parquet.

Le problème, c’est que Giannis Antetokounmpo aussi semble avoir du mal à se situer lorsqu’il évolue à la fois aux côtés de Damian Lillard et Khris Middleton, n’affichant pas son efficacité habituelle.

« Je ne sais pas. Ça ne fait que trois matchs » répond-il lorsqu’on lui demande si le retour de Khris Middleton dans le cinq majeur perturbe son rythme. « Je ne sais pas. Je pense que je n’ai pas de rythme parce que j’ai surtout été absent neuf jours. Je ne crois pas pas que mon rythme soit lié au fait que Khris ou Dame soit sur le terrain. »

Le double MVP assure qu’il laisse les choix tactiques à son coach, Doc Rivers.

Toujours aucune certitude

« C’est une décision de Coach Doc, de savoir s’il va faire débuter Khris ou pas. Il le fait débuter. Au final, peu importe qui est titulaire, ce qui compte, c’est qui joue les six dernières minutes du match, car c’est là qu’on a besoin de gars qui se battent, qui font des bonnes actions, qui mettent des tirs et qui font gagner des matchs. »

Sauf que le trio Lillard – Middleton – Antetokounmpo était sur le terrain lors des six dernières minutes de la rencontre, sans parvenir à forcer la décision. Et alors que Khris Middleton a surtout été spectateur des actions de ses deux coéquipiers, le meneur assure que le problème vient surtout de son absence restante.

« J’ai manqué quatre matchs en étant cloué au lit. J’étais vraiment malade. Ce n’est pas une excuse mais il y a parfois un sentiment différent, quand on passe de ça au fait de retourner sur le terrain. Parfois, il y a simplement de la fatigue physique. Parfois, on se sent faible donc chaque match permet de retrouver des sensations. »

Mais en attendant, les défaites s’enchaînent et le « Big Three » ne trouve toujours pas ses marques…