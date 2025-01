Bradley Beal : « Quel a été le moment le plus étrange à sortir du banc ? Ils le sont tous »

Le passage du cinq de départ à la première rotation en sortie de banc semble bien se passer pour Bradley Beal, tout du moins statistiquement. L’arrière a terminé meilleur marqueur des Suns jeudi contre les Hawks avec 25 points, le même total que lors de son premier match comme remplaçant lundi à Philadelphie. Bradley Beal a néanmoins admis que la situation était difficile à vivre après avoir connu le statut de « franchise player » à Washington, et d’être arrivé dans l’Arizona comme futur cadre de l’équipe.

À le voir s’amuser avec la défense d’Atlanta, difficile d’imaginer Bradley Beal à la peine mentalement ou en manque de confiance. Très adroit (11/16 au tir), constant tout le match, l’ancien Wizard a livré une de ses meilleures prestations offensives de la saison. « Je joue simplement mon jeu et je m’amuse en le faisant, c’est tout » a-t-il répondu de manière lapidaire juste après la rencontre au micro des Suns.

Ne pas être une distraction pour l’équipe

Plus prolixe en conférence de presse, le triple All-Star s’est montré assez mesuré sur ces nouvelles responsabilités.

« Quel a été le moment le plus étrange à sortir du banc ? Ils le sont tous » a-t-il répondu. « Tout est différent, ma préparation des matchs est complètement différente maintenant. Vous ne débutez pas le match, donc vous devez vous assurer que vous êtes prêts à y aller quand votre nom est appelé. (…) Mais encore une fois, je ne vais pas être une distraction, je ne vais pas être un trou du cul, je ne vais pas être non professionnel. Je vais faire mon boulot, ce que l’on me demande de faire. »

Bradely Beal a assuré que contrairement à Jusuf Nurkic, cloué sur le banc contre Atlanta sans notification préalable, il avait été tenu au courant de la décision de son entraîneur avant d’être sorti du cinq majeur.

« J’ai regardé le coach dans les yeux et je lui ai dit : ‘OK, je ne vais pas me battre, vous avez fait votre choix’ » s’est-il remémoré. « C’est énorme quand vous avez un joueur du calibre de Bradley qui peut sortir du banc » a pour sa part réagi Mike Budenholzer aux médias. « Il nous a guidé au scoring, et il l’a fait de nombreuses manières différentes. Chapeau à lui. Nous sommes chanceux, nous devons construire là-dessus. »

La religion comme planche de salut

L’ancien joueur de Washington s’appuie désormais sur sa foi et son jeu pour faire face à cette situation inédite dans sa carrière. « Pour ceux pour qui la foi est aussi importante qu’elle ne l’est pour moi, 1 Corinthiens 15:58. C’est ce qui m’a permis de faire face. »

Ce passage de la Bible évoque la résilience et une forme de sacrifice à accepter pour être mieux récompensé à long terme. « Ainsi mes chers frères, montrez-vous fermes et inébranlables. Soyez toujours plus actifs dans l’œuvre du Seigneur, puisque vous savez que la peine que vous donnez dans la communion avec le Seigneur n’est jamais perdue. »

« L’adversité arrive, des choses arrivent, vous devez contrôler ce que vous pouvez contrôler » a explicité Bradley Beal. « J’essaie simplement d’avoir un impact positif au quotidien. » Mission réussie pour le moment. Sans garantie qu’elle dure encore toute la saison à Phoenix.

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.4 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.2 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.7 2.7 3.4 2.9 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.5 2.0 1.2 2.6 0.4 22.6 2018-19 WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.2 6.1 2.2 1.2 3.4 0.4 30.5 2020-21 WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.1 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 0.9 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHX 53 33 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 2024-25 PHX 26 33 49.3 39.2 75.9 0.8 2.9 3.7 3.2 2.7 1.2 2.1 0.7 18.0 Total 774 35 46.4 37.6 82.1 0.9 3.2 4.1 4.3 2.2 1.1 2.4 0.4 21.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.