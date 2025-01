Le chute se poursuit pour Jusuf Nurkic, envoyé au bout du banc des Suns

Mike Budenholzer n’avait pas bluffé quand il assurait mardi essayer « chaque soir de comprendre quel est (le) meilleur groupe » de ses Suns après leur revers à Charlotte. L’entraîneur de Phoenix a poursuivi ses tests de rotations jeudi contre Atlanta en conservant Bradley Beal an sortie de banc, pour une nouvelle performance réussie de l’ancien Wizard (25 points) et un succès à la clé. Surtout, Jusuf Nurkic, encore titulaire il y a quelques jours, n’est même pas entré en jeu.

Le technicien s’est appuyé sur une rotation à huit joueurs, avec Monte Morris et Josh Okogie obtenant également quelques miettes. Jusuf Nurkic est lui resté au bout du banc, comme Bol Bol ou Damion Lee.

« On est simplement parti sur Mason Plumlee et Oso Ighodaro ce soir » a expliqué Mike Budenholzer en conférence de presse. « Encore une fois, j’essaie toujours de trouver ce qui fonctionne le mieux pour l’équipe et trouver les bonnes combinaisons, le bon groupe. » Relancé au sujet d’un éventuel choix pensé pour faire face à la spécificité de la raquette des Hawks, l’ancien entraîneur des Bucks a insisté : « Non, nous sommes juste partis sur Mason et Oso. »

Nurkic n’était pas au courant

Pour Jusuf Nurkic, le camouflet est réel, et la situation plus inconfortable encore. Envoyé sur le banc après avoir débuté les 23 premiers matchs de la saison (et l’intégralité de ses 80 joués la saison passée), le Bosnien semble plus que jamais poussé vers la sortie.

« Les dirigeants sont totalement transparents : ils ne cherchent pas à nous transférer » avait clamé l’ancien Blazer mercredi après la rencontre chez les Hornets. « Après, on n’est pas des enfants non plus. On est conscient que ça fait partie du boulot. Il n’y a rien à faire face à ça. »

Interrogé jeudi par le journaliste local Kellan Olson, Jusuf Nurkic a assuré ne pas avoir été prévenu à l’avance par son coach de ce choix de ne pas le faire jouer face à Atlanta. « Non, il n’a jamais communiqué là-dessus, mais c’est OK » a-t-il assuré. Il n’avait plus vu son nom associé à un « DBP » depuis le 11 février 2017, pour sa dernière apparition avec Denver, avant d’être envoyé à Portland. Titulaire quasi indélogeable depuis, le joueur de 30 ans assure ne pas vouloir ajouter davantage de commentaires quant à ce nouveau rôle. « Je reste simplement professionnel et prêt, c’est tout. »

Pendant ce temps-là, Ighodaro prend de l’épaisseur

Cette décision du soir a au moins fait un heureux. Oso Ighodaro a terminé avec le plus gros temps de jeu (26 minutes) des intérieurs de Phoenix, plus même que Mason Plumlee pourtant dans le cinq majeur. Le rookie a confirmé sa bonne sortie de lundi à Philadelphie en apportant sa défense et sa lecture en défense, bien au-delà des statistiques (4 points à 2/4, 5 rebonds, 2 passes, 1 interception, 1 contre).

« Peu importe le nombre de minutes que je joue, aucune comme vingt, j’essaie de rester prêt et d’avoir un impact sur la victoire » a expliqué Oso Ighodaro à Duane Rankin d’AZ Central. « Je pense avoir fait un bon boulot à faire circuler le ballon. Et en deuxième période, on a fait un bien meilleur travail sur les pick-and-rolls. Mes coéquipiers me font confiance, je dois continuer à gagner cette confiance. Il y a beaucoup de très bons joueurs dans ce vestiaire, que je suis depuis longtemps, alors cela veut dire beaucoup pour moi. »

Jusuf Nurkic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 DEN 62 18 44.6 0.0 63.6 2.0 4.1 6.2 0.8 3.3 0.8 1.4 1.1 6.9 2015-16 DEN 32 17 41.7 0.0 61.6 2.0 3.4 5.5 1.2 2.8 0.8 1.7 1.4 8.2 2016-17 * All Teams 65 21 50.7 0.0 57.1 2.4 4.8 7.2 1.9 2.5 0.8 2.2 1.1 10.2 2016-17 * DEN 45 18 50.7 0.0 49.6 2.0 3.8 5.8 1.3 2.0 0.6 1.8 0.8 8.0 2016-17 * POR 20 29 50.8 0.0 66.0 3.2 7.1 10.3 3.1 3.6 1.2 3.1 1.9 15.2 2017-18 POR 79 26 50.5 0.0 63.0 2.4 6.6 9.0 1.8 3.1 0.8 2.3 1.4 14.3 2018-19 POR 72 27 50.8 10.3 77.3 3.4 7.0 10.4 3.2 3.5 1.0 2.3 1.4 15.6 2019-20 POR 8 32 49.5 20.0 88.6 2.9 7.4 10.2 4.0 4.9 1.4 2.4 2.0 17.6 2020-21 POR 37 24 51.4 40.0 61.9 2.3 6.6 9.0 3.4 2.8 1.0 2.0 1.1 11.5 2021-22 POR 56 28 53.5 26.8 69.0 3.0 8.1 11.1 2.8 3.4 1.1 2.6 0.6 15.0 2022-23 POR 52 27 51.9 36.1 66.1 2.2 6.9 9.1 2.9 3.6 0.8 2.3 0.8 13.3 2023-24 PHX 76 27 51.0 24.4 64.0 2.9 8.1 11.0 4.0 3.3 1.1 2.3 1.1 10.9 2024-25 PHX 25 24 45.4 32.2 69.6 1.8 7.3 9.2 1.9 3.1 0.9 2.3 0.6 8.6 Total 564 25 50.2 28.6 66.8 2.5 6.4 9.0 2.5 3.2 0.9 2.2 1.1 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.