Un pas en avant, trois pas en arrière pour les Suns

Le premier match des Suns « new look », avec Bradley Beal en sortie de banc, avait laissé entrevoir de vrais motifs d’espoir, avec un succès probant à Philadelphie. Vingt-quatre heures plus tard, tout est à reprendre ou presque à Phoenix. La franchise de l’Arizona s’est effondrée sur le parquet des Hornets, qui n’avaient gagné qu’un seul de leurs 19 derniers matchs. Ce revers en back-to-back ramène les Suns à leurs doutes et leurs interrogations, que le changement de rotation n’a clairement pas réglé.

En conférence de presse ou dans le vestiaire, les mines étaient fermées, maussades. Tout s’est joué ou presque dans le seul deuxième quart-temps, remporté 37-17 par Charlotte face à des visiteurs trop passifs, alors qu’ils avaient pourtant signé une bonne entame. Revenus à hauteur grâce au talent du duo Devin Booker – Kevin Durant, Phoenix a de nouveau baissé les bras dans le quatrième quart-temps, laissant les Hornets s’amuser en transition.

« On n’a pas le droit de faire ça » a répété plusieurs fois Bradley Beal, marqué, à Duane Rankin, journaliste pour AZ Central. « Celle-ci fait mal. On a clairement fait un pas en arrière. »

Battus malgré des Hornets à 38.8% au tir…

« Vous ne pouvez pas faire ça » a martelé Devin Booker, dépité malgré sa belle prestation individuelle (39 points et 10 passes décisives) à l’AZ Central. « L’atmosphère et la communication sont bonnes quand tout se passe bien, et quand on est dans le dur, on se replie. Ils ont mis des tirs difficiles. Ils sont jeunes, ils jouent avec beaucoup d’énergie. C’est un peu l’opposé de ce que l’on a montré. Ce genre de séries peut arriver mais plus vite vous en sortez, mieux c’est. Je ne suis pas à essayer de pointer du doigt untel ou untel. On doit juste passer au match suivant et mieux jouer. L’énergie et les efforts doivent être présents, quel que soit le score. »

Malgré une adresse très aléatoire à seulement 38.8% dont un vilain 13/47 à 3-points, les locaux ont pu dicter leur loi en restant dans leurs standards, avec 26 points en contre-attaque (22 dans le deuxième et quatrième quart-temps) et une domination écrasante au rebond : 59 prises dont 20 offensives contre 42 pour les Suns…

« Nous devons mieux défendre sur jeu rapide » a confirmé Tyus Jones. « C’est quelque chose dont nous avions parlé avant le match. On a montré des séquences en début de match où nous étions concentrés sur ça. Mais c’est une équipe qui va continuer jusqu’au bout à accélérer le tempo, envoyer le ballon vite devant, prendre des risques offensivement avec ses arrières pour aller au rebond offensif, ce genre de choses… On ne peut pas seulement faire le boulot dans le premier quart-temps et s’attendre à ce qu’ils changent leur manière de jouer. »

Les rotations encore en chantier

La nouvelle hiérarchie à l’intérieur n’a pas longtemps fonctionné. Mike Budenholzer a alterné sans plus de succès entre Mason Plumlee (aucun point mais tout de même 12 rebonds en 20 minutes) et Jusuf Nurkic (8 points, 3 rebonds en 19 minutes) pour tenter d’endiguer la domination des Hornets dans la peinture. Et le rookie Oso Ighodaro, pourtant convaincant la veille dans les bons passages des siens, n’a eu le droit qu’à six minutes. « J’essaie chaque soir de comprendre quel est notre meilleur groupe » tâtonne encore le technicien de Phoenix .

« Je crois que tout le monde se demande ce qui se passe » admet Tyus Jones, un peu hagard. « Quel est le problème ? Pourquoi n’est-on pas capable de jouer au niveau que nous pensions tous être capable d’atteindre et que nous avions montré en première partie de saison ? Cela a été une période compliquée ces dernières semaines. »

Phoenix n’a remporté que 8 de ses 26 dernières rencontres, un bilan que les blessures n’expliquent pas à elles seules. Et les Suns pointent à une inquiétante 12e place à l’Ouest, à deux victoires des Spurs et des Warriors, neuvièmes et dixièmes, et quatre des Lakers, sixièmes. À eux de se ressaisir avant la mi-saison, alors que la calendrier des prochains jours s’annonce légèrement plus favorable (réceptions des Hawks, du Jazz, des Hornets puis road-trip à l’Est à Atlanta, Washington, Detroit, Cleveland et Brooklyn).