Les Hornets gagnent enfin… contre les Suns

On pouvait croire que les Suns allaient capitaliser sur leur victoire de la veille à Philadelphie pour enchaîner à Charlotte face à une équipe des Hornets en pleine déconfiture (10 défaites de suite et même 18 sur ses 19 derniers matchs).

Sauf que les coéquipiers de LaMelo Ball (32 points, 10 rebonds, 7 passes, 4 interceptions), Miles Bridges (21 points, 7 rebonds) et Nick Richards (15 points, 12 rebonds, 3 contres) ont fait le nécessaire pour écarter Phoenix (115-104), pourtant emmené par 65 points de Devin Booker (39) et Kevin Durant (26).

C’est dans le deuxième quart-temps que les choses basculent, avec des Suns qui avaient pourtant bien démarré leur match mais qui se prennent un violent éclat (37-17) à cause de leurs erreurs dans des secteurs spécifiques comme la défense, avec des fautes idiotes, le rebond, ou une attaque sans idées dès que Devin Booker n’est plus sur le terrain. Résultat, les Hornets signent un 12-0 pour faire la différence, et ils en sont déjà à 15 sur 17 aux lancers-francs à la mi-temps pour mener de 13 points (59-46).

Plusieurs fois, les Suns reviendront à -5, mais un dernier coup d’accélérateur des Hornets, par l’intermédiaire d’un 7-0, va leur permettre de passer une fin de soirée tranquille, et enfin de gagner une rencontre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Fin de série pour Charlotte. Pas verni au niveau des blessures depuis fin novembre, les Hornets remportent là leur second match en l’espace d’un mois et demi. Une belle bouffée d’oxygène et un joli coup de boost au moral quand on sait que les hommes de Charles Lee restaient sur dix défaites de suite. Le point de bascule est en tout cas survenu dans le deuxième quart-temps, gagné largement (37-17) avec une attaque horrible des Suns et LaMelo Ball et les siens qui décollent, qu’importe le domaine.

– Phoenix retombe (déjà) dans ses travers. À l’image de ce poster de Miles Bridges sur Kevin Durant, les Suns se sont faits marcher dessus physiquement par les Hornets, et notamment Nick Richards sous les panneaux. Le tout nouveau cinq de Mike Budenholzer subit là sa première défaite et, ce, en se montrant de moins en moins efficace et énergique au fil des minutes, seuls Kevin Durant et surtout Devin Booker s’efforçant de colmater les brèches (au rebond défensif, pour défendre sur transition). Sans doute l’effet « back-to-back ».

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.