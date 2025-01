Les Nuggets, maîtres des « back-to-back »

Ces Nuggets ont-ils une passion pour les victoires dans un contexte difficile ? Adeptes des scénarios renversants ces dernières semaines et meilleur bilan de la ligue dans les matchs joués en prolongation cette saison (4-0), les champions 2023 ont une nouvelle spécialité : décrocher des victoires sans avoir de jour de repos préalable.

Face aux Clippers, mercredi, Denver a livré une très bonne prestation collective pour l’emporter largement, au lendemain d’une courte défaite contre Boston. Voilà les Nuggets désormais à huit victoires sans la moindre défaite depuis le début de saison en back-to-back !

Personne ne fait mieux pour le moment en NBA, avec le Thunder comme seule autre équipe invaincue dans ces scénarios (7-0). Plus que le résultat, la manière est tout aussi impressionnante. +25 chez les Lakers au lendemain d’un revers contre Dallas, +30 chez les Hawks après le revers peu glorieux à Washington, +27 contre les Suns suite à un match conclu en prolongation la veille face aux Pelicans, 134 points passés aux Pistons ou encore la pareille rendue aux Spurs en s’imposant à San Antonio juste après s’être incliné contre la bande de Victor Wembanyama dans le Colorado… Ces Nuggets ont l’art du rebond même quand les jambes sont censées être plus lourdes.

Démarrer fort pour ne pas se chercher d’excuses

Mercredi, sans Nikola Jokic, ils ont livré une première période idéale pour mettre les Clippers dans les cordes, avec notamment dix réussites à 3-points sur leurs 13 premières tentatives de loin. Ils menaient 66-50 à la mi-temps, sur la voie d’un succès aisé contre un potentiel adversaire direct pour une place en playoffs à l’Ouest.

« Si vous repensez à la saison dernière, on doit même rester sur un 11-0 sur les deuxièmes soirs d’un back-to-back » précisait l’entraîneur Michael Malone en conférence de presse, alors que son équipe avait terminé avec un bilan de 9-4, le 4e de la ligue dans ces situations, en 2023/24. « Je pense que quand vous remportez le deuxième match d’un back-to-back, cela en dit long sur votre dureté, mentale comme physique, et sur votre résilience. On refuse de tomber dans l’excuse toute faite ‘on a joué Boston à 20h00 hier soir.’ Nous n’avions ni Nikola, ni Aaron Gordon, et nous avons joué dur. Vous devez en accorder tout le mérite aux joueurs : les titulaires ont donné le ton, les remplaçants étaient prêts. »

Fortes têtes, ces Nuggets savent aussi leur certaine inconstance depuis le début de la saison. Denver voulait ainsi absolument mettre de côté la défaite contre Boston, qui plus est assez encourageante, et ne pas signer une cinquième série de deux défaites de rang depuis le début de la saison.

« C’est un micro-objectif dans cette ligue, vous ne voulez jamais perdre deux fois de suite » poursuit Mike Malone. « Vous devez vraiment vous assurer que vous ne connaissez pas de séries de défaites. Et c’était un gros match. Ça fait du bien d’être capables d’avoir des victoires comme ça parce qu’on a l’impression d’avoir eu tellement de matchs qui se sont décidés dans les derniers instants. Avoir une victoire comme ça, c’était une belle récompense. »

Injouables en back-to-back, décevants avec du repos

« Les gars étaient un peu fatigués et je l’étais aussi à un moment du match à cause du rythme de cette saison » a toutefois admis Jamal Murray alors que Denver figure dans le Top 10 des équipes les plus âgées de la ligue. « Ce genre de victoire, ce n’est pas facile à faire, en particulier quand vous avez des blessés et contre une bonne équipe. C’est quelque chose que l’on doit pouvoir voir comme le reflet de ce que l’on est capable de faire, peu importe à quel point on est fatigué, ou plus ou moins préparés. Tant que l’on met la bonne énergie, nous sommes bons. »

Se présente désormais un autre défi, « garder cette dynamique » comme l’indique Jamal Murray. Ce que Denver a un mal fou à réaliser depuis le début de saison avec ce paradoxal bilan de seulement trois victoires pour six défaites après deux jours de repos minimum. Les Nuggets peuvent se réjouir, ils vont bien enchaîner à présent avec des matchs au pire tous les deux jours jusqu’à la pause du All-Star Weekend…