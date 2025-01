Sans Nikola Jokic, les Nuggets ont fait trembler les Celtics

On s’est d’abord demandé à quoi allait pouvoir ressembler ce choc en l’absence de Nikola Jokic (malade). Le choc a bien eu lieu et les Celtics s’en sont tirés grâce à un finish taille patron qui a permis de mettre fin à la poussée collective des Nuggets (106-118).

Auteur de 29 points, Jayson Tatum a été l’un des hommes clés du « run » décisif du milieu du quatrième quart-temps. À ses côtés, Kristaps Porzingis a signé un solide match en attaque et a répondu présent en défense, à l’instar du contre de la soirée sur l’envolée au dunk du vieillissant mais toujours bondissant DeAndre Jordan.

Il fallait bien ça pour leur éviter de perdre un deuxième match de suite – c’est arrivé une fois cette saison, fin décembre – après cette défaite marquante sur le parquet du Thunder deux jours plus tôt. À Denver, les visiteurs ont pris les choses par le bon bout en retrouvant de l’éclat offensif : 37 points dans le premier quart-temps (25-37).

Égalité parfaite à l’entame du quatrième

Seulement les Nuggets n’avaient pas l’intention de glisser vers le « blowout » sans leur leader. En s’appuyant sur une petite armée de soldats, dont les hypers énergiques remplaçants Julian Strawther et Peyton Watson, les locaux ont recollé. À l’approche de la mi-temps, Jamal Murray a pris les choses en main en signant huit points de suite pour son équipe, dont un panier improbable main gauche.

Les deux équipes ont ainsi regagné leur vestiaire à égalité (57-57). Un autre match s’installait. Les Celtics ont bien tenté de s’envoler à nouveau au score, Russell Westbrook, à 3-points notamment, et les autres ont toujours trouvé un moyen de s’accrocher. Sur un « step-back » derrière l’arc, Julian Strawther égalisait à nouveau, à 11 minutes de la fin des débats (88-88).

Mais alors que la majorité des protagonistes s’agaçaient contre les arbitres, les visiteurs ont trouvé la force de signer ce gros « run » à huit minutes de la fin. L’énergie locale s’est soudainement évaporée. Les Nuggets s’inclinaient, mais pouvaient se féliciter d’avoir signé le meilleur match sans leur patron de leur saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un « run » fatal dans le quatrième. Alors que Christian Braun venait d’égaliser à 3-points (93-93), Kristaps Porzingis a donné le ton en démarrant cette séquence par une claquette dunk autoritaire. Le même Porzingis enfonçait ensuite Braun au poste pour ressortir un très bon ballon vers Jrue Holiday à 3-points. Trop courts derrière l’arc et en panne d’inspiration offensive, à l’instar de cette relance ratée de Jordan et alors que Jamal Murray était encore sur le banc, les Nuggets ont encaissé un nouveau panier primé, d’Al Horford. Jayson Tatum sanctionnait ensuite à trois mètres du cercle, avant de provoquer une faute derrière l’arc. Et voilà comment Boston a tué le match avec un 15-0 en quatre minutes.

– Les « turnovers » gâchent la performance de Russell Westbrook. Avec 26 points (9/18 aux tirs), 9 rebonds et 6 passes, le vétéran a signé l’une de ses performances les plus accomplies de la saison avec les Nuggets. Performance largement gâchée pour son pire match en matière de ballons perdus : 8 ! Dont deux – pied sur la ligne et dribble mal assuré… – à trois minutes de la fin. Des maladresses beaucoup trop coûteuses pour Denver qui a encaissé deux fois plus de points que les Celtics après ballons perdus (25 à 13).

– Moins de tirs à 3-points. Fait notable, les Celtics n’ont pris « que » 35 paniers primés dans cette rencontre, leur 2e plus faible marque de la saison. C’est un de moins que leurs adversaires, et surtout 15 de moins que leur moyenne sur la saison. Cette nuit, les visiteurs, qui sortaient de leur pire performance de l’année en la matière à OKC, ont plutôt insisté dans la raquette : 60 points inscrits, contre 46 aux Nuggets.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.