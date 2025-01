Désormais 6e homme, Bradley Beal ne s’inquiète pas pour son avenir

Ses dernières 24, voire 48 heures pour lui ? « Un peu difficiles, je ne vais pas mentir. Je ne vais pas mentir… », répète Bradley Beal, dont l’aveu traduit – « à 100% » – sa surprise quant aux récents événements chez les Suns.

Mike Budenholzer a décidé de le faire sortir de son banc, tout comme Jusuf Nurkic, pour mettre Ryan Dunn et Mason Plumlee à leurs places parmi les titulaires. Ce remaniement s’est traduit par une première victoire cette nuit à Philadelphie.

« Tu fais face à l’adversité en permanence dans la vie, ce n’est rien d’autre que ça. Je suis toujours prêt à faire ce dont l’équipe a besoin et toujours prêt à jouer. Ce n’était pas différent ce soir », lâche-t-il après ce premier succès depuis le match de Noël, face aux Nuggets.

Il parle toujours d’un « Big Three »

Une victoire à laquelle l’ancien arrière des Wizards, qui sortait du banc pour la première fois depuis mars 2016, a largement contribué. En 30 minutes, il a apporté 25 points (10/15 aux tirs dont 3/6), 5 passes et 3 rebonds. Et terminé avec un différentiel de +14, le meilleur de la soirée.

« On a un ‘Big Three’, mais on ne va pas gagner sans l’implication des ‘role player’ », dit encore le triple All-Star, qui a contribué à ce que le banc des Suns écrase celui des Sixers (54-7). « Ce qu’il a fait ce soir nous a vraiment mis en bonne position, il a beaucoup créé pour lui et pour ses coéquipiers. C’est un professionnel, il a vraiment été là pour nous ce soir », salue Mike Budenholzer.

Un « pro » dans le sens où malgré son statut, le joueur de 31 ans n’a pas fait trop de vagues quant à cette reconfiguration. « Le coach a pris sa décision, je fais avec », livre Bradley Beal, qui se voit toujours comme un « titulaire dans la ligue. Je le crois fermement. Sans manquer de respect à qui que ce soit, je suis titulaire. Le coach a pris une décision, je ne vais pas m’asseoir là et discuter avec lui, être une distraction ou faire le connard. »

Une clause de non-transfert

Son coach assure, de son côté, que les Suns avaient « besoin d’un changement ». « Sur un match de 48 minutes, il faut trouver les meilleures combinaisons, les meilleurs moyens de réussir. Ce sont deux joueurs importants pour nous, deux très bons joueurs. Ce sont des pros. J’ai parlé avec eux individuellement. Ils veulent ce qu’il y a de mieux pour l’équipe. J’ai beaucoup de respect pour eux et je les apprécie. »

Quant à l’idée que cet ajustement aurait à voir avec la perspective d’un transfert, en lien avec le dossier Jimmy Butler à Miami, Bradley Beal rappelle indirectement disposer d’une clause de non-transfert dans son contrat. Ce qui signifie qu’il devrait donner son accord à toute transaction.

Il assure de toute façon n’avoir rien entendu de la part de l’équipe. « Si c’était le cas, il faut s’adresser à moi parce que j’ai les cartes en main. Jusqu’à ce qu’on m’en parle et que quelqu’un dise quelque chose de différent, alors je reste un joueur des Suns », termine-t-il.

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.4 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.2 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.7 2.7 3.4 2.9 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.5 2.0 1.2 2.6 0.4 22.6 2018-19 WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.2 6.1 2.2 1.2 3.4 0.4 30.5 2020-21 WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.1 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 0.9 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHX 53 33 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 2024-25 PHX 24 33 48.9 39.7 76.9 0.8 2.9 3.7 3.2 2.7 1.2 2.1 0.8 18.1 Total 772 35 46.3 37.6 82.1 0.9 3.2 4.1 4.3 2.2 1.1 2.4 0.4 21.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.