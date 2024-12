Les Warriors étouffés par leurs disciples

« Ils nous ont donné du fil à retordre ces dernières années. Ils me rappellent un peu notre équipe lorsque je suis arrivé ici. Ils sont ensemble depuis un certain temps et la continuité est évidente. On a l’impression d’une équipe très soudée. Ce n’est pas pour rien qu’ils ont un bilan de 28 victoires et 4 défaites. » Steve Kerr doit se rendre à l’évidence, il y a aujourd’hui un fossé entre ses Warriors et les Cavaliers, coachés par Kenny Atkinson, son ancien assistant.

Cette nuit, les deux formations disputaient chacune leur 32e match de la saison régulière, et il y a désormais 12 victoires d’écart entre les coéquipiers de Donovan Mitchell et les champions NBA 2022. Un fossé visible sur le terrain avec la défense étouffante de Cleveland, la maladresse des Warriors, et finalement l’écart final : +18 pour Cleveland, sur le parquet du Chase Center.

Des leaders en panne

« Je pense qu’à un moment donné, c’était plus de l’inorganisation, un manque d’exécution, un manque de clarté sur ce que nous essayons de faire », analyse Stephen Curry à propos de ce revers. « Et je pense que si c’est la confiance, si ce sont les tirs qui ne rentrent pas, quoi que ce soit, cela affecte notre capacité à maintenir notre niveau de compétitivité. Moi y compris. Nous devons être capables de canaliser l’énergie positive ».

Ce manque d’exécution se traduit par des lay-up ratés, un vilain 24% à 3-points ou encore 15 balles perdues. Stephen Curry termine avec seulement 11 points, et le trio Green-Schroder-Hield affiche un vilain 6 sur 29 aux tirs… Symbole de cette déroute, ce deuxième quart-temps bouclé avec 11 points à 4 sur 23 aux tirs, sans le moindre 3-points inscrit.

« Nous sommes un peu dans une impasse en ce moment. Cela fait un moment que nous n’avons pas réussi de tirs », avoue Steve Kerr. « On a l’impression que ça va changer, mais on doit essayer de trouver un moyen de développer du rythme avec des passes, des mouvements, des espaces, pour générer de meilleurs tirs. »

La 26e attaque de la NBA en décembre

Ce qui est inquiétant, c’est que ce sont les cadres qui déjouent. Les trois meilleurs marqueurs des Warriors sont les jeunes Moody, Kuminga et Jackson-Davis. En décembre, l’attaque des Warriors est en panne avec moins de 106 points sur 100 possessions. Ce qui les classe en 26e position de toute la NBA, à 16 points des Cavaliers ! Malheureusement, Stephen Curry est songeur sur les solutions à trouver.

« Je ne sais pas… La première chose à laquelle on pense, ce sont les balles perdues. Et puis chaque match est différent… Est-ce qu’il existe une solution ? Je n’en ai aucune idée » avoue-t-il, avant d’ajouter : « Comme disent les gamins, on est franchement très moyen en ce moment ».