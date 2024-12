Les Cavaliers enchainent une 7e victoire de suite à Golden State !

Dans le sillage de Draymond Green et de Trayce Jackson-Davis (16 points, 16 rebonds), la défense de Golden State domine le début de match, et permet à la paire Andrew Wiggins – Dennis Schroder (12 points) de faire un mini break (20-13). Malgré six pertes de balles des Cavs, deux tirs primés de Darius Garland (25 points, 7 passes) les relancent. Un passage en zone 2-3 ralentit également l’attaque des Warriors et permet à Cleveland de recoller (27-26).

Les deux équipes échangent alors les maladresses avec dix tirs ratés de suite et six ballons perdus lors des quatre premières minutes du deuxième quart-temps. Il faut deux tirs primés de Ty Jerome (10 points) pour lancer un 20-9 des Cavs qui leur donne huit points d’avance à la mi-temps (46-38).

Cleveland continue sur sa lancée et met les Warriors K.O. lors des quatre premières minutes de la deuxième mi-temps. Derrière quatre 3-points de Donovan Mitchell (23 points) et un 6/6 collectif, les Cavs passent un 20-5 à Golden State pour prendre 23 points d’avance (66-43) !

L’écart atteint les 25 unités mais les efforts du trio Jonathan Kuminga (18 points, 10 rebonds) – Stephen Curry (11 points, 4/14 aux tirs) – Moses Moody (19 points) parviennent à donner un mince espoir à Golden State pour débuter le dernier quart temps (83-68). Cleveland ne relâche toutefois pas la pression. Max Struss, Sam Merill et Dean Wade font tous les trois mouche de loin et les Cavs filent vers une septième victoire de suite pour terminer l’année 2024.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le deuxième quart temps catastrophique des Warriors. Dominateurs en premier quart temps, les Warriors ont rendu une bien triste copie en deuxième quart-temps. Ils ont en effet raté 20 de leurs 24 tirs, dont un piètre 1/6 au cercle ! Évidemment les longs segments de Evan Mobley et Jarrett Allen y sont pour beaucoup mais Golden State a également vendangé. Les Cavs n’ont fait guère mieux (8/22) mais les 16 points du duo Garland – Jerome leur ont permis de faire la différence pour prendre le contrôle du match.

– Le feu d’artifice de Donovan Mitchell. Auteur de seulement 6 points à 3/9 aux tirs dont 0/3 à trois points en première mi-temps, la star des Cavs a pris feu dès le retour des vestiaires. Il a fait 3/3 de loin en 70 secondes, 4/4 après quatre minutes, pour finalement terminer le troisième quart-temps avec 15 points à 5/7 à trois points. L’adresse de Donovan Mitchell est venue s’ajouter à la défense de fer de Cleveland, qui a limité Golden State à 8/32 aux tirs dans la période, pour mettre la tête des Warriors sous l’eau.

– L’attaque des Warriors n’y arrive toujours pas. Même si les Cavs marchent sur la NBA depuis le début de la saison, leur défense a exacerbé les problèmes offensifs de Golden State. Si le porteur de balle est harcelé et que le cercle est protégé, le jeu des Warriors ne va nulle part. C’était le cas ce soir. Avec la défense de Cleveland focalisée sur Stephen Curry (4/14 aux tirs), personne n’a pu prendre le relais. Jonathan Kuminga a certes marqué 18 points mais à 4/15 aux tirs. Dennis Schroder continue son chemin de croix depuis son arrivée (4/11 aux tirs). Et comme lors du premier match à Cleveland, la paire Draymond Green – Trayce Jackson Davis (7/24 aux tirs) a de nouveau été dominée par la taille de Jarrett Allen et Evan Mobley.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.