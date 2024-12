Kenny Atkinson, un retour glorieux à Brooklyn

Ses joueurs l’ont dit ouvertement durant l’échauffement : cette victoire, ils voulaient la lui offrir, comme ils l’avaient fait plus tôt dans la saison face aux Warriors. Les Cavs n’ont pas failli dans leur promesse faite à leur coach, Kenny Atkinson, avec ce succès autoritaire à Brooklyn (+29).

« C’est bizarre (rire) ! C’est plutôt cool, je l’ai ressenti. C’est dans la nature humaine. Les endroits où tu es passé, tu veux leur montrer que tu es bon », formule le coach après la rencontre en conférence de presse.

Assistant coach aux Warriors ces trois dernières années, après une année aux Clippers, Kenny Atkinson effectuait son premier retour à Brooklyn, comme coach des Cavs, où il officié pendant quatre ans. Les Nets avaient recruté le natif de Long Island en 2016, après de premières expériences comme assistant aux Knicks, puis aux Hawks.

Avec cette équipe des Nets encore menée par Brook Lopez à l’époque, le technicien allait connaître deux premières années très compliquées : 48 victoires pour 116 défaites.

Mauvais pour sa santé

« J’étais un peu fou. J’étais prêt à tout pour réussir. Je ne voulais pas échouer. Je me suis vraiment donné à fond, mais je savais que même après deux ans à Brooklyn, c’était mauvais pour ma santé », confie-t-il aujourd’hui, avant le match de cette nuit.

Il ajoute : « C’était presque comme si nous étions au plus bas. Nous sommes la pire équipe de la ligue. Il y avait une envie désespérée de progresser. » L’année suivante, avec l’éclosion de D’Angelo Russell comme All-Star, les Nets ont connu cette progression attendue pour finir dans le positif (42v-40d) et au premier tour des playoffs.

L’été suivant allait tout changer puisque Kyrie Irving et Kevin Durant arrivaient, modifiant en profondeur la dynamique interne et précipitant en cours de campagne le départ du « head coach », qui quittait la scène de Brooklyn avec 38% de victoires en tout (118 victoires – 190 défaites). Deux ans plus tard, il montait sur le toit de la NBA en remportant le titre avec les Warriors, aux côtés de Steve Kerr.

« Le parcours après Brooklyn m’a vraiment aidé à grandir en tant qu’entraîneur. Mais je peux vous dire que je suis compétitif, et quand vous avez des revers, vous vous rappelez des choses, n’est-ce pas ? Vous êtes motivé pour prouver aux gens qu’ils ont tort », affiche-t-il.

Celui-ci est désormais à la tête de la meilleure écurie de la ligue, qui rejouera sur le parquet des Nets le 20 février prochain, et se positionne en grand favori pour le trophée de meilleur coach de l’année.