En interne, la cassure semblait inévitable entre Kenny Atkinson et les Nets

Si l’on en croît les informations de The Athletic, le départ de Kenny Atkinson aurait été dans l’air du temps depuis un bon moment à Brooklyn (il était même acté pour cet été) mais aurait été accéléré par des discussions entre ce dernier et les joueurs, la semaine passée.

Nos confrères racontent la réunion organisée (dont la presse avait parlé) entre le coach et les joueurs après la lourde défaite contre les Grizzlies. L’idée était de tout mettre sur la table, pour sauver les meubles et sortir de la crise.

Les joueurs n’auraient alors pas hésité à dire ce qu’ils reprochaient à leur coach. Visiblement, ils estimaient que la hiérarchie imposée par Kenny Atkinson n’était pas claire et ils auraient également émis des critiques sur sa communication, Kevin Durant expliquant que la « culture » mise en place n’était pas celle d’une équipe qui voulait viser le titre. Le style offensif très équilibré de Kenny Atkinson, qui a si bien fonctionné la saison passée, ne plaisait pas à tout le monde et créait apparemment des frustrations.

Partir selon ses propres termes

Des critiques très dures pour l’entraîneur, surtout qu’établir une hiérarchie bien définie à Brooklyn alors que Kyrie Irving n’a disputé que 20 matches et que Kevin Durant ne reviendra que l’an prochain était compliqué…

Par ailleurs, DeAndre Jordan (arrivé dans les bagages de Kyrie Irving et Kevin Durant) a quant à lui exprimé sa frustration de ne pas être titulaire, un sujet qui était un motif de tension depuis le début de saison. Dans son esprit, le pivot n’avait pas rejoint Brooklyn pour commencer sur le banc derrière Jarrett Allen.

D’après The Athletic, qui confirme ainsi les informations de Yahoo! Sports, le courant ne passait plus entre Kenny Atkinson et une grande partie de son vestiaire. Sa connexion avec Kyrie Irving et Kevin Durant était inexistante, mais les deux stars n’auraient pas demandé sa tête pour autant. Néanmoins, Sean Marks et les dirigeants avaient déjà commencé à chercher un remplaçant pour la saison prochaine. Kenny Atkinson, lui, avait déjà compris que son destin était scellé.

Suite à cette réunion, le coach des Nets aurait ainsi semblé découragé par la situation, mais ne voulant pas qu’on intervienne dans son travail, il a décidé de négocier son départ, pour partir selon ses propres termes.