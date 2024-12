Pas de LeBron James, pas de problème pour les Lakers

Et de trois ! En dix jours, les Lakers ont affronté à trois reprises les Kings. Chaque fois, ils ont réussi à l’emporter. La dernière victoire en date est même signée sans LeBron James, malade. Pour compenser, Los Angeles a donné les clés à Austin Reaves et à son collectif.

« Je pense qu’on progresse. On peut voir que ça avance dans le groupe », indique le joueur qui a terminé avec 26 points et surtout 16 passes décisives, son nouveau record en carrière.

Anthony Davis a lui aussi réalisé un gros match, avec 36 points à 75% aux tirs, 15 rebonds et 8 passes. Les deux joueurs ont donc compilé 24 des 33 passes décisives des Lakers, record de saison égalé pour les troupes de JJ Redick.

« Jouer ensemble, bien attaquer, avec des joueurs qui bougent, coupent, font des écrans… C’est ce qu’on est censé faire », remarque l’intérieur All-Star. « La balle a circulé, l’attaque était bonne. On a joué les uns pour les autres. »

Cela donne donc 33 passes sur 46 paniers, 132 points marqués et des pourcentages très hauts, les meilleurs de la saison des Californiens : 60% au shoot et 54% à 3-pts, face à une équipe de Sacramento en pleine crise et qui vivait son premier match depuis le renvoi de Mike Brown.

« Les gars ont envie de faire des passes. On a bien insisté là-dessus avant la rencontre, et sur les sept ou dix derniers jours », explique le coach des Lakers. « Ce sport peut être simple avec des idées complexes, mais on veut courir, passer et faire des écrans. On met vraiment l’accent sur ce point. »