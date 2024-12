Austin Reaves et Anthony Davis enfoncent les Kings

L’électrochoc n’a pas eu lieu, et les Kings enchaînent une 6e défaite d’affilée, cette fois sur le parquet des Lakers, pourtant privés de LeBron James. Pas de révolution à l’entre-deux pour Doug Christie avec un cinq habituel, et Malik Monk est tout de suite dans le rythme pour répondre à Anthony Davis, et il y a de l’adresse des deux côtés. Fox va chercher le And-1 tout en puissance, tandis que DeMar DeRozan feinte le tir pour mieux trouver Keon Ellis à l’opposé à 3-points (20-19). Les deux coaches entament leurs changements, et ça profite clairement aux Lakers avec D’Angelo Russell qui frappe de loin, tandis que Dalton Knecht prouve qu’il peut s’approcher du cercle. Les deux « super subs » font le break (40-31).

Côté Sacramento, un joueur tient la baraque, et c’est DeRozan. L’ancien scoreur des Raptors et des Spurs signe un « clinic » de basket à mi-distance. C’est un régal, et même des défenseurs collés à lui ne peuvent rien faire. Sous son impulsion, les Kings recollent au score (46-45) et égalisent même à plusieurs reprises. L’attaque des Lakers est en panne dès que Reaves souffle, et Sacramento en profite pour passer devant dans les toutes dernières secondes sur des lancers-francs de Fox (66-65).

Un 12-0 pour passer une soirée tranquille

Tout est à refaire pour les Lakers, et JJ Redick peut compter sur le tandem Davis-Reaves pour relancer la machine. Les Lakers enchaînent les And-1 avec Max Christie, puis Rui Hachimura et enfin Reaves. Les fautes s’enchaînent côté Kings, et les Lakers passent un 9-0 en deux minutes pour prendre 10 points d’avance (88-78). Les Kings sont en panne d’idées et l’agressivité des Lakers fait la différence. Russell joue à merveille son rôle de joker, mais aussi de joueur de l’ombre, comme sur cet écran pour permettre à Davis d’aller au alley-oop (100-90). Tandis que Sabonis est plombé par les fautes, les Lakers terminent le quart-temps sur un nouveau 9-0 pour aborder le dernier quart-temps avec 17 points d’avance (107-90). C’est même un 12-0 à cheval sur les deux quart-temps.

On pense que les Lakers s’envolent vers un succès facile, mais le passage sur le banc d’Anthony Davis et Austin Reaves coûte cher. Les shooteurs des Kings reprennent confiance, et à l’image de De’Aaron Fox, Sacramento entame le dernier quart-temps par un 7 sur 9 aux tirs. Résultat, de +20 en faveur des Lakers, l’écart passe à +9 (117-108) à six minutes de la fin. Sauf que derrière Domantas Sabonis écope de sa 6e faute, et que Max Christie gâche la première de son homonyme avec une belle adresse à 3-points. Reaves et Davis se trouvent les yeux fermés, et les Lakers s’imposent 132-122. Un succès synonyme de « sweep » face à leurs voisins : quatre matches, quatre victoires.

CE QU’IL FAUT RETENIR

LeBron James malade. A quelques heures de fêter ses 40 ans, LeBron James a manqué son 3e match de la saison. Cette fois, il est malade, et le staff a préféré le laisser au repos, même s’il n’était considéré que comme « incertain » en début de journée.

La première de Doug Christie. Pas de miracle pour l’énième coach des Kings de l’ère Ranadive. Ancien très bon défenseur, Christie veut donner une identité défensive à son équipe, mais les 33 lancers-francs des Lakers prouvent qu’il y a du boulot dans la manière de défendre sans faire de fautes.

Record pour Austin Reaves. Pas de LeBron, pas de problème de création pour les Lakers puisque Austin Reaves signe 16 passes, son nouveau record en carrière. Son entente avec Davis a rythmé la soirée, et c’est une 5e victoire en six matches pour Los Angeles.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.