Austin Reaves a failli en pleurer !

Que rêver de plus beau pour un basketteur à Noël ? Cette nuit, Austin Reaves s’est offert le plus beau des cadeaux avec un « game winner » sur le parquet des Warriors, inscrit à la dernière seconde ! Stephen Curry venait d’égaliser mais l’arrière des Lakers est allé jusqu’au cercle pour arbitrer ce duel de légendes entre Curry et LeBron.

« Austin est un compétiteur qui n’a peur de rien », souligne JJ Redick. « Et dès le tout début de sa carrière, il n’a pas eu peur des grands moments, des grands matchs ou d’avoir le ballon entre les mains. Il apprécie cela en tant que compétiteur. »

Auteur de son troisième triple-double en carrière avec ses 26 points, 10 rebonds et 10 passes, Austin Reaves ne s’attendait pas, justement, à avoir la balle dans les mains pour cette dernière possession. « Le système n’était pas pour moi, » confirme-t-il. « On essayait de donner le ballon à Bron en haut de la raquette. Mais Draymond l’a empêché, et je pense que Wiggins a aussi anticipé un peu. Ensuite, quand j’ai récupéré le ballon, cinq secondes, c’est long en basket. Et la dernière chose que vous voulez, c’est agir trop tôt… Car il peut toujours se passer quelque chose, on peut rater un tir, on peut envoyer la balle en touche, et ensuite vous donnez à Steph une occasion de tenter un tir de 20 mètres, ce qui serait une horrible façon de perdre. Donc, je voulais vraiment prendre le dernier tir et obtenir un bon angle. »

Toute la famille devant son écran

Dixième joueur de l’histoire à réussir un triple-double le soir de Noël, le héros de la soirée avoue qu’il a failli en pleurer… « Je ne suis pas vraiment une personne émotive, mais quand je faisais l’interview, assis sur la table des marque, j’ai reçu le ballon du match, je l’ai lancé à [D’Angelo Russell], et il y a eu un court instant où j’ai pensé que je pourrais pleurer. Et ça n’arrive pas souvent. Mais c’est Noël, je sais que mes parents sont à la maison en train de regarder. Je sais que mon frère est probablement en Allemagne en ce moment. Je sais que tous mes proches chez moi sont connectés, assis en famille à regarder le match, et ça compte beaucoup pour moi. »

Et Austin Reaves de rappeler que sa carrière ressemble à un conte de… Noël. « Je le dis tout le temps, je ne suis pas nécessairement censé être dans cette position. J’ai eu de la chance, j’ai mis un pied dans la porte et j’ai profité de l’opportunité. Et maintenant je suis là, à Noël, avec un panier décisif et un triple-double. Et vraiment, c’est la victoire qui compte le plus pour moi. »

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 29 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 25 34 43.8 35.5 80.9 0.8 3.2 4.1 5.1 2.1 1.1 2.3 0.2 17.4 Total 232 29 48.4 36.3 84.9 0.7 2.9 3.6 3.9 1.7 0.7 1.6 0.3 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.