Alors que Devin Vassell et Stephon Castle secouent les cercles du Madison Square Garden, c’est la rencontre entre Golden State et Los Angeles qui a offert le plus de « highlights » lors du traditionnel marathon de Noël.

Jonathan Kuminga écrase ainsi un gros dunk sur les Lakers, alors que Stephen Curry a réussi plusieurs 3-points qui ont permis aux Warriors d’y croire jusqu’au bout… avant qu’Austin Reaves ne file au layup !