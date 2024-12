LeBron James et Stephen Curry, les cadeaux de Noël de la NBA

Si c’est Austin Reaves qui a été le plus décisif dans la victoire des Lakers contre Golden State, les regards étaient évidemment tournés vers LeBron James et Stephen Curry. Le premier en est même plus que conscient. « LeBron James et Stephen Curry », dit-il, quand on lui demande ce qui rend la NBA si spéciale dans le monde du sport.

Les deux stars n’ont pas manqué leur rendez-vous sous le sapin. Le joueur des Lakers a compilé 31 points et 10 passes, quand celui des Warriors termine avec 38 points, dont 17 dans le dernier quart-temps.

Deux légendes du basket qui brillent l’une contre l’autre, le jour des cadeaux, c’est la magie de la NBA. « J’adore la NFL mais Noël, c’est notre journée », glisse celui qui va bientôt fêter ses 40 ans face à la ligue de football américain qui avait, exceptionnellement, programmé deux rencontres ce 25 décembre.

« Ces matches-là sont électriques, les spectateurs ne peuvent pas les manquer »

Qu’en pense Stephen Curry ? « C’est une bonne réponse. Je regarde du basket depuis ce matin, les cinq matches. Je vais sans doute regarder la deuxième mi-temps de Phoenix – Denver. Je sais que notre rencontre s’est fait remarquer donc on se sent privilégié d’être dans ces situations. »

Il faudra attendre de voir les audiences, pour comparer les matches de la NBA et de la NFL, afin de vérifier les propos de « LBJ », mais ce duel entre les deux champions olympiques 2024 avait tout pour séduire les téléspectateurs.

« C’est toujours un plaisir », confirme Stephen Curry après son quatrième match de Noël face à LeBron James. « Il y a de la compétitivité, une histoire, et c’est un immense joueur. Ça me permet de prendre conscience de tout ce qu’on a traversé ensemble, toutes les batailles, et, en 2024, on continue de le faire. Ces matches-là sont électriques, les spectateurs ne peuvent pas les manquer. J’adore. On ne sait pas combien de rencontres on va pouvoir jouer ainsi, donc on s’en délecte. Et c’est aussi pour ça qu’on est dégouté de perdre, parce que ça compte un peu plus que d’habitude. »