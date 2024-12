Victor Wembanyama sonné mais pas K.O.

Cette nuit, face aux Nets, Victor Wembanyama est devenu le premier joueur de l’histoire à cumuler plus de 2 000 points, 1 000 rebonds et 200 paniers à 3-points en moins de 100 matches. C’était aussi son 5e match de suite avec 4 contres et plus, et c’est presque devenu une routine pour lui. En revanche, ce qu’on n’avait pas anticipé, c’est qu’il serait contraint de rejoindre les vestiaires pour passer par le « protocole commotion ».

Alors qu’il survolait le 3e quart-temps, avec 11 points inscrits, « Wemby » s’est écroulé au sol lors d’une lutte au rebond. Le Français se tient le visage, et il est amené aux vestiaires. Plus de peur que de mal puisqu’il reviendra quelques minutes plus tard. À l’origine de cette petite frayeur, un choc avec l’arrière de la tête de Jalen Wilson.

« Comme un uppercut »

« Ce n’était pas une action bizarre ou quoi que ce soit d’autre… Ce n’était pas un mauvais geste… » raconte le pivot des Spurs. « Il a juste sauté et il se trouve que j’étais au-dessus de lui et que j’ai pris toute la puissance du saut dans mon menton, comme un uppercut. C’était un peu bizarre, mais j’ai passé le test de commotion cérébrale et je me sentais bien après ça, donc j’étais prêt à rejouer ».

À l’arrivée, un match plein avec 19 points, 7 rebonds, 4 passes et 6 contres. Preuve que ce coup au menton n’a laissé aucune trace, il va jouer l’intégralité du dernier quart-temps. « Je n’ai rien vu, mais en fait, je pensais qu’il profitait d’être au sol pour récupérer » raconte son coach Mitch Johnson. « Le match était très physique, avec des changements de rythme… Je ne pensais pas que ça l’obligerait à rentrer aux vestiaires ».

Auteur d’une belle deuxième mi-temps, Julian Champagnie remercie ‘Vic’ pour avoir montré la voie dans ce 3e quart-temps après une première mi-temps ratée. « On ne se fie pas à une mauvaise mi-temps ou à un mauvais quart-temps de Vic parce que nous savons qu’il va se reprendre. Il s’est relancé dans le troisième quart-temps. Il a joué dur, il a mis quelques tirs et nous nous sommes nourris de son énergie. »