Victor Wembanyama et les Spurs s’imposent à Brooklyn sans briller

Malgré le succès des Spurs chez les Nets ce vendredi soir, Mitch Johnson n’était pas particulièrement satisfait de ses joueurs au moment de débriefer la rencontre en conférence de presse (victoire 96-87). « L’approche de la rencontre, l’énergie, la discipline, l’attitude, la force et la conviction. En début de match, nous avons manqué de tout cela à la fois. Et je pense que tout le monde a dû le sentir dans cette salle… » a-t-il analysé.

Capable de battre les meilleures équipes de la conférence Ouest et de pousser les Knicks dans leurs retranchements au Madison Square Garden le soir de Noël, les Spurs manquent encore de constance face à des équipes plus abordabales. Ce vendredi soir, ils ont dû s’employer face à l’autre équipe de la « Grosse Pomme », les Nets, pourtant censée être un cran en-dessous.

Julian Champagnie comme détonateur

Très maladroits en première mi-temps, les Texans ont eu du mal à se défaire des partenaires de Nic Claxton. Il a fallu un excellent Julian Champagnie pour les maintenir à flot. Né à Staten Island, au sud de New York, l’ailier texan, qui a grandi à Brooklyn, a marqué 12 de ses 18 points dans la deuxième période.

De quoi permettre aux Spurs d’infliger un 16-2 aux protégés de Jordi Fernandez, après avoir compté jusqu’à 14 points de retard dans le 1er quart-temps.

Avec une adresse retrouvée, les Spurs de Victor Wembanyama se sont échappés au retour du vestiaire pour prendre jusqu’à 17 points d’avance à l’approche du « money time » (70-87). Auteur de 11 points dans le 3e quart-temps, « Wemby » a tout de même fait une frayeur à ses coéquipiers après un choc à la tête. Après un passage par le vestiaire, le Français a été jugé apte à reprendre par le staff.

Malgré le nouveau record en carrière de Keon Johnson (25 points), les Nets (12e à l’Est) n’ont pas réussi à enchainer une deuxième victoire de suite après le succès chez les Bucks au lendemain de Noël. Les Spurs (16 victoires – 15 défaites), eux, repartent avec une victoire en trois matchs de leur « road trip » sur la côte Est. Avant de finir l’année 2024 au Frost Bank Center face aux Clippers, ils iront défier les Wolves de Rudy Gobert, le 27 décembre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un Victor Wembanyama moins présent mais historique. Ovationné lors de sa présentation au Barclays Center, Victor Wembanyama a moins pesé offensivement. Outre ses six contres, l’alien français a terminé la partie avec 19 points, 7 rebonds et 4 passes en 36 minutes. Suffisant pour devenir le premier joueur de l’histoire à cumuler plus de 2 000 points, 1 000 rebonds et 200 paniers à 3-points pour ses 100 premiers matches en carrière.

– Match compliqué pour Devin Vassell. Lieutenant n°1 de Victor Wembanyama la saison dernière, Devin Vassell, opéré du pied à l’intersaison, peine à confirmer pour sa 5e saison dans la Grande Ligue avec les Spurs. S’il tourne à 15.4 points de moyenne, l’arrière texan connait une première partie de saison en dents de scie. À l’image de son match du soir : 10 points à un très faible 4/16 aux tirs.

– La rotation resserrée des Spurs. Comme il en a pris l’habitude ces dernières semaines, Mitch Johnson ne s’appuie « que » sur neuf joueurs. Tous en tenue contre les Nets, Charles Bassey, Malaki Branham, Zach Collins, Sandro Mamukelashvili et Blake Wesley n’ont pas disputé la moindre minute.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 85 NYK 108 BOS 142 IND 105 BRO 87 SAS 96 HOU 112 MIN 113 NOR 124 MEM 132 DEN 135 CLE 149 PHO 89 DAL 98 LAC 102 GSW 92

De notre correspondant à San Antonio (États-Unis).