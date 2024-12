La très grosse colère de Darko Rajakovic, expulsé pour la première fois

Il y a environ un an, Darko Rajakovic s’était déjà emporté en conférence de presse contre les arbitres après un match face aux Lakers. Cette nuit à Memphis, le coach des Raptors n’a pas attendu de passer devant les journalistes pour le faire.

Alors que son équipe prenait l’eau face à l’attaque adverse, le Serbe a explosé au début du quatrième quart-temps après une pénétration de Scottie Barnes qui n’a généré aucun coup de sifflet. Il a alors traversé le terrain pour faire passer son message en gesticulant, au point de devoir être retenu par Ochai Agbaji et une partie de son staff.

Résultat : une expulsion logique, une première en carrière pour lui. « C’était plus une attitude générale, une attente de notre groupe. On s’impose mutuellement un niveau élevé et, clairement, on ne jouait pas à ce niveau. Je ne peux pas parler pour lui en ce qui concerne ces moments ou ce qui lui est passé par la tête, mais il est évident qu’on essaie de protéger nos joueurs », réagit son assistant Pat Delany.

L’ancien assistant de Taylor Jenkins

Le coach d’en face, Taylor Jenkins, n’a pas forcément été surpris de voir une telle colère de la part de son homologue. Les deux hommes se connaissent bien, car Darko Rajakovic a été son assistant entre 2020 et 2023, avant de prendre le poste de titulaire au Canada.

« C’est l’une de ses incroyables qualités, sa façon de se battre pour son groupe. Je l’ai vu quand il était avec nous à Memphis, je le vois de loin maintenant, à quel point il est compétitif. Il ne va jamais cesser de se battre pour ses gars. C’est l’un de ses meilleurs traits de caractère car cela se répand chez tout le monde. Il veut que ce groupe compétitif continue à se battre, il a donné le ton et ils ont clairement répondu », décrit-il.

Sans qu’on sache vraiment à quoi le technicien de Memphis fait référence. Les Raptors étaient menés de 24 points à ce stade de la rencontre (127-103), et l’écart a été aggravé par la suite, pour atteindre +29 au final (155-126)…