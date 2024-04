Darko Rajakovic sanctionné pour ses critiques sur l’arbitrage

Parmi les matchs sujets à polémique cette semaine, il y a eu ce Lakers-Raptors remporté sur le fil par les Californiens (132-131), qui a eu le don de faire sortir Darko Rajakokic de ses gonds.

Le coach serbe n’y était pas allé de main morte à l’encontre des arbitres du match lors de la conférence de presse parlant de « scandale » et de « honte » pour la ligue.

« C’est scandaleux. Ce qui s’est passé ce soir, c’est du grand n’importe quoi. C’est une honte pour les arbitres, une honte pour la ligue d’autoriser cela. 23 lancers-francs pour eux et deux pour nous dans le quatrième quart-temps… Comment on joue ? Je comprends que l’on respecte les stars, mais on a aussi des stars », s’était emporté le technicien des Raptors, au point de laisser entendre que la NBA avait favorisé les Lakers. « Comment se fait-il que Scottie Barnes, un joueur de calibre All-Star dans cette ligue, aille à chaque fois en force au cercle, en essayant d’y aller sans en rajouter pour obtenir les coups de sifflet, n’obtienne que deux lancers-francs sur l’ensemble du match ? Comment est-ce possible ? Comment allez-vous m’expliquer ça ? Ils devaient gagner ce soir ? Si c’est le cas, faites-le nous savoir pour qu’on ne se présente pas au match. Donnez-leur juste la victoire. »

Sans surprise, la NBA n’a pas apprécié cette sortie, et la ligue lui a infligé une amende de 25 000 dollars pour « critique publique du corps arbitral ». C’est la première fois de sa jeune carrière en NBA que Darko Rajakovic reçoit une telle sanction.