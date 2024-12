Les Grizzlies collent 155 points aux pauvres Raptors !

« On aurait pu marquer plus. Je n’ai pas l’impression qu’on ait joué à notre maximum. » La remarque de Scotty Pippen Jr. a de quoi faire blêmir les fans des Raptors dont l’équipe a été écrasée par la force de frappe offensive des Grizzlies cette nuit.

Ces derniers ont signé un nouveau record de franchise avec 155 points inscrits dans une large victoire (155-126) !

Les Canadiens, qui n’ont jamais mené au score dans cette partie, n’ont pas du tout réussi à contenir la dynamique offensive d’en face, où le danger est venu de partout. À l’intérieur d’abord où Jaren Jackson Jr. (21 points et 11 rebonds) et Zach Edey (21 points et 16 rebonds) ont posé leur marque beaucoup trop facilement.

Les deux hommes ont contribué à l’écart abyssal qui a séparé les deux équipes au rebond (63-40), notamment offensif avec… 24 prises côté Grizzlies. Au-delà de cette paire intérieure, les shooteurs locaux ont répondu présent à l’instar de Desmond Bane (19 points) ou du rookie Jaylen Wells (17) qui a confirmé son statut de sérieux artilleur, y compris en première intention à 3-points.

Luke Kennard et Scottie Pippen Jr. ont également apporté 15 points chacun du banc, le même total que la vedette locale, Ja Morant, qui n’a pas eu à forcer son talent. À la pause, les deux équipes avaient déjà atteint la barre des 70 points (78-70). Douze minutes plus tard (121-100), les Grizzlies voyaient beaucoup plus clair quant à la physionomie de cette rencontre qui allait finir à sens unique.

La paire Morant-Bane n’aura d’ailleurs pas besoin d’être mobilisée pendant le dernier quart-temps. Scottie Barnes et RJ Barrett alimentaient leur total de points alors que l’écart enflait jusqu’à 32 unités.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La meilleure attaque de la ligue a parlé. Avec cette explosion offensive, les Grizzlies ont sérieusement creusé l’écart au sommet des meilleures attaques de la ligue en valeur absolue. Avec 123.7 points, ils occupent la première place devant les Cavs (121.8) et les Nuggets (119.1). Sur 100 possessions en revanche, Cavs, Knicks et Celtics sont toujours devant.

– La fureur de Darko Rajakovic. On a rarement vu un coach se mettre dans un tel état de colère. Pour la première fois de sa carrière, Darko Rajakovic a été expulsé pour s’être emporté de façon spectaculaire face aux officiels. Sa colère a éclaté à 11 minutes de la fin, après une pénétration de Scottie Barnes qui n’a généré aucun coup de sifflet. Il a alors traversé le terrain pour faire passer son message en gesticulant, au point de devoir être retenu par Ochai Agbaji. Ce coup de sang de la part de l’ancien assistant des Grizzlies (2020-2023) n’a pas vraiment eu d’effet sur la suite des événements.

– La pire équipe de la ligue à l’extérieur. Avec désormais un bilan d’une petite victoire pour 14 défaites, les Canadiens disposent désormais du pire bilan de la ligue loin de leurs bases, à égalité avec celui des Pelicans. Équipe contre laquelle les Raptors ont d’ailleurs remporté leur unique match de l’année aux États-Unis. Ce bilan ne devrait pas s’améliorer : leurs prochains déplacements vont les amener à Boston, New York et Cleveland…

