À 75 ans, Jim Larranaga préfère quitter une NCAA qu’il ne reconnait plus

Après Roy Williams, Mike Krzyzewski, Mike Brey, Jim Boeheim et Tony Bennett, c’est un nouveau coach historique de l’ACC qui s’en va, Jim Larranaga ayant annoncé son intention de quitter son poste à l’université de Miami.

Arrivé en 2011, le technicien de 75 ans avait emmené les Hurricanes à six « March Madness », et quatre « Sweet Sixteen », dont un Final Four en 2023. Mais depuis, c’est plus compliqué pour la fac…

Surtout, Jim Larranaga a vu la ligue universitaire complètement changer depuis l’introduction des contrats NIL.

« À ce stade, et après 53 ans (en NCAA), je ne me sentais pas capable de naviguer avec succès dans ce nouveau monde, car les conversations devenaient ridicules lorsqu’un agent me disait : ‘Vous pouvez être dans le coup [pour un joueur potentiel] si vous êtes prêt à payer jusqu’à 1,1 million de dollars’, et c’était la norme » explique-t-il.

« La possibilité de gagner de l’argent a créé une situation dans laquelle vous devez vous demander, en tant qu’entraîneur, quelle est la priorité. Et la réponse, c’est devenir professionnel »

« Épuisé » par ce nouveau monde, l’ancien coach de Bowling Green State et George Mason préfère jeter l’éponge.

« C’est un super groupe de gamins » assure-t-il sur ses joueurs, qui pointent à 4 victoires pour 8 défaites, à la dernière place de la conférence ACC. « Ce n’est pas leur faute. C’est la faute du système, ou du manque de système. Je ne sais pas comment naviguer dans cet environnement. Je suis épuisé, et j’ai pourtant tout essayé. »

Comme Tony Bennett, qui avait surpris tout le monde en quittant Virginia pour partir à la retraite juste avant le début de la saison, expliquant que le NIL et le portail des transfert avaient complètement changé l’environnement universitaire, Jim Larranaga tourne la page d’un monde qu’il ne reconnait plus…

