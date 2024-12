À Boston, Joel Embiid du sol au plafond

Ça avait failli s’arrêter avant que ça ne commence pour Joel Embiid. À l’échauffement du match de Noël face aux Celtics, le pivot avait fini au sol, sa cheville tournant sur le pied d’un agent de sécurité…

Finalement, plus de peur que de mal, le MVP 2023 pouvant tenir sa place lors de ce choc de Noël au TD Garden.

Et surtout, les Sixers ont gagné derrière les 27 points et 9 rebonds de leur leader, bien épaulé par Tyrese Maxey (33 points, 12 passes) et Caleb Martin (23 points), qui aime décidément faire du mal aux Celtics.

« On a un plafond très haut » explique Joel Embiid sur le potentiel de son équipe, après ce succès qui peut lancer la saison de son équipe. « Il s’agit simplement d’assembler les choses. Je ne pense pas que c’était le meilleur basket possible pour nous, mais on a de bonnes chances. Il faut désormais avoir de la chance, et rester en bonne santé. »

Les blessures enfin dans le rétroviseur ?

C’est aussi la 8e victoire sur les 11 derniers matchs pour les Sixers, qui remontent la pente. Désormais à 11 victoires pour 17 défaites, ils ne sont ainsi plus très loin d’intégrer le Top 10 de la conférence Est…

« C’est très différent » explique Tyrese Maxey sur l’état d’esprit de l’équipe, par rapport à quelques semaines en arrière. « Très différent. Mais comme je le disais, laissez-nous du temps. C’était difficile parce que les gars entraient et sortaient de l’infirmerie, et quand on pensait enfin avoir tout le monde, je me suis blessé. Ça craint. Je trouvais un peu de rythme et on devait tout reprendre, et trouver de nouvelles solutions. Et puis je suis revenu, et Joel s’est blessé. Et il fallait encore trouver d’autres solutions… »

Pour le meneur, l’équipe est simplement en train de trouver ses marques sur le plan collectif.

« On avait tellement de nouveaux gars. Je pense qu’on avait sept nouveaux joueurs, et c’est difficile. On ne savait pas comment jouer. On ne connaissait pas les groupes qui fonctionnaient. Les solutions arrivent enfin ».

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHL 8 28 41.7 21.2 94.5 1.5 5.2 6.8 4.1 2.4 0.8 3.2 1.0 20.6 Total 441 32 50.2 33.9 82.7 2.2 8.8 11.1 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.