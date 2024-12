Les Sixers arrachent une victoire de prestige à Boston

Après les Knicks et les Timberwolves, c’est au tour des Sixers de l’emporter dans ce « Christmas Day » 2024 et, ce, sur le parquet des champions en titre de Boston, s’il vous plaît !

Un succès que Philadelphie a pu s’offrir en laissant Tyrese Maxey (33 points, 12 passes, 3 interceptions), Joel Embiid (27 points, 9 rebonds) et surtout Caleb Martin (23 points) punir les Celtics de Jayson Tatum (32 points, 15 rebonds) pendant toute la soirée. Et notamment dans le quatrième quart-temps…

Philadelphie avait envie de briller

La première mi-temps tourne à l’avantage des Sixers (63-56), très concentrés et surtout très inspirés en attaque, avec beaucoup de variété, à l’image de Joel Embiid et Tyrese Maxey, parfaitement soutenus par Guerschon Yabusele en sortie de banc. Paul George et Caleb Martin sont aussi dedans et Kelly Oubre Jr. fournit les efforts de l’ombre.

Suffisant pour sanctionner des Celtics qui, même très adroits à 3-points grâce à Jayson Tatum, Al Horford, Derrick White et Kristaps Porzingis, sont notamment plombés par les mauvaises perf’ de Jaylen Brown et Payton Pritchard. Sans pouvoir se nourrir des erreurs adverses balle en main…

Comme très souvent avec cette équipe de Boston, la tendance s’inverse après la pause. Il faut dire que Jaylen Brown trouve enfin son rythme et, alors que Jayson Tatum ne redescend pas, Philadelphie subit la loi des « Jay’s » et finit par laisser revenir des C’s qui profitent d’une adresse en berne et de leurs secondes chances (82-82).

Pourtant sans Joel Embiid ni Paul George, les joueurs de Philly recréent toutefois un écart en début de quatrième quart-temps, sous l’impulsion de Tyrese Maxey et… Caleb Martin, encore terriblement adroit. Un « run » de 21-6, sur cinq minutes, qui tue quasiment tout suspense.

« Quasiment », car les Celtics tentent de recoller dans le « money-time » avec les banderilles de Jayson Tatum et Derrick White qui initient un 11-0 inattendu. Sauf que Joel Embiid, en attaque et en défense, prend le jeu à son compte et, grâce à Tyrese Maxey qui plante le panier crucial à une minute de la fin, et avec pourtant 1.1 seconde au chrono, les Sixers finissent par assurer ce joli succès en terres celtes, sur la ligne des lancers-francs (118-114).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une victoire qui fait du bien à Philadelphie. Les Sixers ont-ils enfin lancé leur saison ? Ils ont en tout cas signé une bien jolie prestation collective sur le parquet des champions en titre. Outre l’apport du tandem Joel Embiid – Tyrese Maxey, très précieux dans les moments chauds et pour lancer tout le monde avant la pause, on soulignera le coup de chaud de Caleb Martin, qui a dégainé avec beaucoup de réussite de loin. Notamment quand les choses se corsaient en deuxième mi-temps, et pour réussir ce 21-6 qui a tout fait basculer.

– Joel Embiid se fait une frayeur. Déjà trop souvent blessé cette saison, le pivot des Sixers a bien failli ne même pas prendre part à ce match de Noël car, en reculant après un tir à l’échauffement, il est mal retombé sur sa cheville à cause d’un cordon de sécurité disposé tout autour du parquet. Rien de bien grave finalement, mais le MVP 2023 accumule décidément les galères depuis deux mois…

– Une première zone de turbulences pour les champions ? Battus à trois reprises lors de leurs quatre dernières sorties, les Celtics concèdent surtout deux défaites de suite pour la première fois de la saison. Leur premier moment de doute de 2024/25 ? Certes, Jayson Tatum n’a pas joué à Orlando et Jrue Holiday (puis Kristaps Porzingis…) n’ont pas joué contre Philadelphie, mais Boston possède l’effectif pour supporter quelques absences. Ou, en tout cas, éviter de se faire punir presque par excès de confiance/relâchement comme en ce soir de Noël…

– Kristaps Porzingis sort sur blessure. Sans Jrue Holiday, touché à l’épaule, les Celtics ont en plus dû composer en cours de route sans « KP », qui s’est semble-t-il foulé la cheville en tout début de match. S’il est parvenu à terminer la première mi-temps, il n’est pas revenu en seconde période et c’est –déjà– la troisième fois (en… onze matchs !) qu’il sort prématurément après avoir contracté une blessure cette saison.

