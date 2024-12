Killian Hayes reste focalisé sur la NBA

À l’image d’un Théo Maledon à l’ASVEL (et bientôt au Real Madrid ?), Killian Hayes pourrait très bien choisir de retourner en Europe pour y relancer sa carrière, et éventuellement retenter sa chance en NBA par la suite.

Sauf que, malgré une cote de popularité intéressante sur le Vieux Continent, le meneur français ne jure pour le moment que par les États-Unis, alors qu’il évolue actuellement en G-League avec les Long Island Nets (13.1 points, 7.2 passes, 5.6 rebonds et 1.8 interception de moyenne).

« Il y a eu des offres, [de clubs disputant l’Euroleague et l’Eurocup], mais comme je l’ai déjà dit, je suis ici aujourd’hui […] et c’est tout ce sur quoi je me concentre » explique le joueur de 23 ans.

Plus à l’aise au shoot ?

Passé par Cholet puis Ulm avant sa Draft en 2020 (7e position), Killian Hayes se dit revanchard et prêt à « prouver sa valeur » en NBA, « dans n’importe quelle équipe », même s’il ne veut pas trop se projeter en l’état.

Ce qu’il assure en revanche, c’est avoir beaucoup travaillé depuis sa fin d’aventure à Detroit il y a quasiment un an. Notamment sur un aspect en particulier.

« Le shoot » répond celui qui cherche absolument à rester imperméable aux critiques des réseaux sociaux. « Je dirais qu’il y a des hauts et des bas, mais je me sens beaucoup plus à l’aise avec mon tir, surtout en situation de catch-and-shoot. Je dirais que je devais vraiment donner plus de portée à mon tir. La plupart de mes ratés étaient des tirs trop courts et tout ça vient de mon travail d’appuis. Donc j’ai beaucoup travaillé dessus cet été avec mon coach personnel et aussi sur le fait de bien lever la balle. C’était ma priorité. »

Avec le départ de Dennis Schröder et l’opération « tanking » lancé chez les Brooklyn Nets, Killian Hayes pourrait être appelé par l’équipe première dans les prochaines semaines. L’occasion de se relancer en NBA ?

Killian Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 26 26 35.3 27.8 82.4 0.2 2.4 2.7 5.3 2.2 1.0 3.2 0.4 6.8 2021-22 DET 66 25 38.3 26.3 77.0 0.6 2.6 3.2 4.2 2.8 1.2 1.7 0.5 6.9 2022-23 DET 76 28 37.7 28.0 82.1 0.4 2.5 2.9 6.2 2.9 1.4 2.3 0.4 10.3 2023-24 DET 42 24 41.3 29.7 66.0 0.3 2.6 2.8 4.9 1.8 0.9 1.2 0.5 6.9 Total 210 26 38.2 27.7 77.5 0.4 2.6 3.0 5.2 2.5 1.2 2.0 0.4 8.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.