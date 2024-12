Théo Maledon plaît beaucoup au Real Madrid…

Et si un nouveau Français venait garnir les rangs du Real Madrid ? Après Thomas Heurtel, Vincent Poirier, Fabien Causeur, Petr Cornelie ou encore Guerschon Yabusele, tous passés par la « Maison Blanche » ces dernières années, c’est Théo Maledon qui pourrait bientôt rejoindre la capitale espagnole.

D’après Marca, le club madrilène pousserait ainsi pour s’offrir les services du « combo guard » de 23 ans, étincelant depuis le début de saison avec l’ASVEL : 18.8 points, 4.8 passes, 4.2 rebonds et 1.1 interception en Euroleague et 14.3 points, 5.0 rebonds et 4.2 passes en Betclic Élite.

Reste que recruter Théo Maledon ne sera pas simple pour le Real Madrid, qui a déjà essuyé le refus du club de Tony Parker il y a quelques semaines. Financièrement, il faut ainsi pouvoir racheter le contrat de celui qui leur avait fait très mal il y a quinze jours (23 points et 7 passes dans une victoire), ou alors intégrer un autre joueur à la transaction (Xavier Rathan-Mayes ?) pour réduire le montant du transfert.

L’intérêt des Madrilènes confirme en tout cas que le Français a été bien inspiré de revenir en Europe pendant l’été, après quatre saisons globalement sans saveur en NBA (7.8 points, 2.9 passes et 2.8 rebonds de moyenne).

Theo Maledon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 OKC 65 27 36.8 33.5 74.8 0.4 2.9 3.3 3.5 1.9 0.9 2.2 0.2 10.1 2021-22 OKC 51 18 37.5 29.3 79.0 0.4 2.2 2.6 2.2 1.3 0.6 1.3 0.2 7.1 2022-23 CHA 44 19 40.2 29.5 85.1 0.3 2.5 2.8 3.5 1.4 0.8 1.3 0.3 6.7 2023-24 * All Teams 17 13 28.6 16.7 93.3 0.2 1.2 1.4 1.7 1.2 0.4 1.1 0.0 3.5 2023-24 * CHA 13 15 28.8 16.7 91.7 0.3 1.5 1.8 2.2 1.4 0.5 1.2 0.0 4.2 2023-24 * PHX 4 3 25.0 0.0 100.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 1.3 Total 177 21 37.2 31.0 79.3 0.4 2.4 2.8 2.9 1.6 0.7 1.6 0.2 7.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.