Une première sortie encourageante pour Killian Hayes en G-League

Quelques semaines après avoir été libéré par Brooklyn suite à sa blessure à la hanche, Killian Hayes a décidé de se tourner vers la G-League pour reprendre confiance. Logiquement, il a signé avec la franchise affiliée aux Nets et, la nuit dernière, il a effectué ses débuts dans l’antichambre de la NBA.

L’occasion pour le Français, titulaire, de compiler 19 points, 8 passes et 5 rebonds en 30 minutes (à 8/13 au tir), dans la victoire de Long Island face aux Maine Celtics.

« Ça fait plaisir de retrouver les parquets » a réagi après coup le meneur, qui n’avait plus joué depuis février, avant son départ des Pistons. « Surtout dans une victoire. On a pris du plaisir, on a joué les uns pour les autres et on a fait ce qu’on avait à faire. »

Le cadre idéal pour se relancer ?

Sous les yeux de Sean Marks, le GM des Nets, Killian Hayes a notamment brillé en première mi-temps avec 17 points et 5 passes, tout en agressivité et en décontraction.

« J’ai vraiment aimé son niveau de jeu, son contrôle, sa capacité à accélérer quand il le fallait » a ainsi apprécié Shawn Swords, assistant à Long Island. « Il était vraiment sous contrôle et c’est excellent car c’était ce qu’on lui a demandé. »

En G-League, Killian Hayes va tenter de retrouver des certitudes par rapport à son jeu, après plusieurs années chez les Pistons marquées par de la maladresse et un manque d’agressivité en attaque.

« Je voulais que ces deux gars prennent du plaisir sur le terrain » a également commenté Mfon Udofia, le coach de Long Island, à propos du 7e choix de la Draft 2020, mais aussi de Dariq Whitehead, le fragile 22e choix de la Draft 2023 qui appartient toujours à Brooklyn. « C’est la première fois qu’ils jouaient depuis un moment… Donc je voulais juste qu’ils y aillent, qu’ils s’amusent, sans commettre d’erreurs. Mais s’ils en commettaient, ils devaient au moins jouer dur et c’est ce qu’ils ont fait tous les deux. »

Killian Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 26 26 35.3 27.8 82.4 0.2 2.4 2.7 5.3 2.2 1.0 3.2 0.4 6.8 2021-22 DET 66 25 38.3 26.3 77.0 0.6 2.6 3.2 4.2 2.8 1.2 1.7 0.5 6.9 2022-23 DET 76 28 37.7 28.0 82.1 0.4 2.5 2.9 6.2 2.9 1.4 2.3 0.4 10.3 2023-24 DET 42 24 41.3 29.7 66.0 0.3 2.6 2.8 4.9 1.8 0.9 1.2 0.5 6.9 Total 210 26 38.2 27.7 77.5 0.4 2.6 3.0 5.2 2.5 1.2 2.0 0.4 8.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.