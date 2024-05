Une première année à oublier pour Dariq Whitehead

Il était présenté comme un pari très risqué l’été dernier et, pour le moment, celui-ci ne s’avère pas payant, loin de là. Sélectionné par Brooklyn en 22e position de la Draft 2023, Dariq Whitehead est ainsi contraint de tirer un trait sur sa saison, en raison d’une fracture de fatigue au niveau du tibia qui l’oblige à passer sur le billard.

Une opération de plus à ajouter au dossier médical de cet ailier de seulement 19 ans, déjà doublement opéré du pied avant même d’arriver en NBA. Sa dernière opération, survenue au printemps 2023, l’avait d’ailleurs empêché de participer à la Summer League puis au training camp.

De quoi perturber les débuts chez les grands de Dariq Whitehead, annoncé comme un potentiel Top 5 de la Draft quand il n’accumulait pas les pépins physiques au lycée et à l’université. Cette saison, l’ancien pensionnaire de Duke n’a disputé que deux rencontres avec les Nets, passant le plus clair de son temps en G-League, avec Long Island : pour 8.3 points, 3.3 rebonds et 1.8 passe de moyenne (à 43% au tir).

Dariq Whitehead Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 BRK 2 12 20.0 0.0 50.0 0.0 2.0 2.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 Total 3 14 33.3 0.0 87.5 1.0 2.7 3.7 1.0 1.0 0.0 1.7 0.3 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.