Kevin Durant voit Cade Cunningham comme un All-Star

Né en septembre 2001, Cade Cunningham avait ainsi six ans quand Kevin Durant est arrivé dans la ligue. Sept ans plus tard, en 2014, quand le joueur est élu MVP avec le Thunder, le futur joueur de Detroit n’a pas encore 13 ans. Et quand « KD » est au sommet de la ligue, avec les Warriors en 2017 et 2018, le jeune homme n’a pas encore fêté ses 18 ans…

Par conséquent, ce dernier est pleinement un enfant de cette génération, celle de LeBron James, Chris Paul et Kevin Durant, tous encore présents sur les parquets. Il a donc évidemment connu une forte émotion quand il a inscrit le panier à 3-pts, qui a validé la victoire des Pistons à Phoenix, sur la tête de la star locale.

« Il sait que j’adore lui rentrer dedans et lui aussi aime faire ça avec moi. C’est de la compétition, tout simplement », relate le leader de Detroit. « Face à un autre joueur, j’aurais pris ce tir dans les mêmes conditions. Mais comme c’est contre lui, je prends. »

« C’est son année pour être All-Star et franchir un cap »

Le premier choix de la Draft 2021 a terminé avec 28 points et 13 passes quand Kevin Durant a marqué 43 points. Il a salué la performance de son adversaire.

« C’est mon frère. Je n’ai que de l’amour pour lui. Je le connais depuis qu’il est au lycée et il a toujours été en avance sur les autres. C’est un meneur de jeu de grande taille qui tourne à quoi ? Plus de 20 points et 10 passes ? », commente le huitième meilleur marqueur de l’histoire, face aux 24 points et 9.7 passes de moyenne de Cade Cunningham. « C’est son année pour être All-Star et franchir un cap. C’est toujours un plaisir de jouer contre lui car on se bat. Il ne me voit pas comme le grand ancien qu’il faut ménager. »

Lui qui se voyait déjà comme un All-Star cette saison peut désormais compter sur le vote de Kevin Durant. Et même si les deux hommes se connaissent bien, les compliments du double MVP des Finals le touchent.

« C’est un des meilleurs de tous les temps, une légende vivante. Il joue encore mais il fait partie des plus grands. Donc entendre ça de sa part, ça fait plaisir », livre Cade Cunningham. « Cela valide mon travail. J’ai toujours pensé que je pouvais faire partie des meilleurs, mais l’entendre d’un tel joueur, qui a tant fait, qui est passé par là, c’est très gratifiant. »

Il ajoute même que « c’est un honneur » d’affronter Kevin Durant, « quelqu’un que j’ai regardé quand j’étais gamin. Lui, Russell Westbrook et James Harden étaient tellement fun à regarder ». Ainsi, le leader de Detroit conclut « qu’être sur le terrain avec lui, jouer contre lui, lui rentrer dedans, c’est très agréable ».

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 33 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.2 0.6 19.9 2023-24 DET 62 34 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 25 36 45.7 38.5 78.4 1.0 6.0 7.1 9.7 2.8 0.9 4.5 1.0 24.0 Total 163 34 43.6 33.9 84.4 0.8 4.6 5.4 7.0 2.8 1.0 3.7 0.6 20.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.