Cade Cunningham estime avoir sa place au All-Star Game

Son triple-double à New York (29 points, 15 passes et 10 rebonds) est une pierre de plus dans le bel édifice de sa saison. Cade Cunningham réalise actuellement un exercice très solide sur le plan statistique avec 23.9 points, 9.4 passes et 7.3 rebonds de moyenne (tous des records en carrière).

C’est simple : seul Nikola Jokic peut se targuer d’avoir de meilleurs chiffres dans chaque catégorie puisque le pivot est le deuxième meilleur marqueur et passeur, en plus d’être le meilleur rebondeur de la ligue !

Et pour une fois, le joueur ne brille pas pour rien puisque les Pistons progressent avec 10 victoires en 25 matches et sont dans la course pour le « play-in ». Alors, un fois ces constats énoncés, Cade Cunningham peut-il s’imaginer au All-Star Game, nouvelle version, en février 2025 ?

« Je pense l’être », confirme-t-il sur un possible statut de All-Star. « Dès que je suis sur le parquet, j’ai l’impression d’être le meilleur joueur. Je fais mon possible pour aider mon équipe à gagner. Mes coéquipiers me permettent de briller cette année. »

Deux All-Stars depuis dix ans…

« Il est clairement parmi les meilleurs extérieurs et joueurs avec lesquels j’ai joué », avance Malik Beasley, qui a tout de même évolué à Denver avec Nikola Jokic et Jamal Murray, aux Lakers avec LeBron James et Anthony Davis, sans oublier avec les Wolves et Anthony Edwards ou, pour finir, chez les Bucks de Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard.

Voir un joueur des Pistons être présent lors du match des étoiles ne serait pas un mince exploit. En effet, Blake Griffin est le dernier joueur de Detroit à avoir été All-Star, et c’était en 2019. Avant lui, Andre Drummond, en 2016 puis 2018, l’avait également été. Mais depuis dix ans, c’est tout. Pour retrouver trace d’un autre joueur du Michigan parmi les All-Stars, il faut remonter à Allen Iverson en 2009 !

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 33 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.2 0.6 19.9 2023-24 DET 62 34 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 21 36 45.5 39.3 78.5 1.1 6.1 7.3 9.4 2.7 0.9 4.7 0.8 23.9 Total 159 33 43.5 33.9 84.6 0.8 4.5 5.3 6.8 2.8 1.0 3.7 0.6 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.