11 février 1968. Le Madison Square Garden, quatrième du nom, ouvre ses portes à New York. Depuis cette date, pas un seul joueur des Pistons n’avait signé de triple-double dans l’antre mythique des Knicks. Jusqu’à la nuit passée, avec Cade Cunningham.

Le leader des Pistons a signé l’une de ses meilleures performances en carrière au cœur d’une victoire référence pour son équipe, qui avait pourtant beaucoup de mal à gagner en ce moment (7 défaites en 9 matchs).

Auteur d’un panier à 3-points dans le corner tôt dans la rencontre, il a surtout brillé par son jeu de passes en transition dans les premières minutes de la partie. Et ouvert de bons angles de passe pour ses shooteurs, dont Malik Beasley.

Puis dans le second quart-temps, il s’est occupé lui-même du « scoring » avec plusieurs paniers primés malgré la défense rapprochée des Knicks. Mais tout au long de la soirée, il a donné la sensation d’une parfaite maîtrise dans ses décisions.

Peu de ballons perdus

Joueur le plus gaspilleur de la ligue avec près de 5 ballons perdus par rencontre, Cade Cunningham a soigné ses transmissions et ses lectures sur le « pick-and-roll ». À l’arrivée, seulement 3 « turnovers » et surtout, un nouveau record en carrière à la passe avec 15 unités.

Une immense performance à la création venue compléter ses 29 points (9/17 aux tirs dont 5/8 de loin) et 10 rebonds – dans l’histoire des Pistons, seul Isiah Thomas a terminé avec au moins 25 points, 15 passes et 10 rebonds – pour 43 d’évaluation. Sans compter les efforts en défense remarqués par son coach.

« Il a fait du super boulot. Il a donné le ton du match. Et puis défensivement, on lui a demandé d’être sur (Jalen) Brunson, et j’ai trouvé qu’il a fait un très bon travail en restant devant lui et en le contenant. Il a signé un match complet », qualifie J.B. Bickerstaff, qui dit avoir vu du « Pistons’ basketball » dans la prestation de ses joueurs.

Avec cinq triple-double au compteur, il se rapproche du recordman de la franchise en la matière sur une saison : Grant Hill, qui en avait enregistré 10 en 1995-96, puis 13 la saison suivante.

Les Pistons ont par ailleurs mis fin à une série de 16 revers consécutifs face aux Knicks (dernière victoire en novembre 2019), tandis que Cunningham a signé sa première victoire au Garden. Difficile de faire mieux dans la même soirée.

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 33 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.2 0.6 19.9 2023-24 DET 62 34 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 21 36 45.5 39.3 78.5 1.1 6.1 7.3 9.4 2.7 0.9 4.7 0.8 23.9 Total 159 33 43.5 33.9 84.6 0.8 4.5 5.3 6.8 2.8 1.0 3.7 0.6 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.