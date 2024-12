Librairie | L’équipe de France de basketball (selon TrashTalk) : la grande histoire

Comment raconter l’histoire des Équipes de France de basket ? Comment passer de l’incroyable destin de Jacques Flouret, pionnier des années 30, à Victor Wembanyama, l’alien des Spurs, médaillé d’argent à Paris ? Chez nos confrères de TrashTalk, on n’a pas choisi de frise chronologique, mais plutôt de suivre les dribbles des Bleus et des Bleues à travers les hauts et les bas d’une histoire complexe et passionnante.

Pourquoi pas débuter par 1999 que les équipes de « TT » considèrent comme une année charnière. La veille du XXIe siècle, les coéquipières de Yannick Souvré remportent l’argent à l’Euro en Pologne. Deux semaines plus tard, Tariq Abdul-Wahad et les Bleus enflamment toute la France en phase de poules, avant de chuter face à l’Espagne en demi-finale. Déjà l’Espagne…

Un hommage aux historiens du basket français

Mais un an plus tard, à Sydney, ces mêmes Bleus créent la surprise des Jeux olympiques 2000 en atteignant la finale face aux Etats-Unis de Vince Carter. C’est la première médaille olympique depuis 1948 ! À l’époque, le grand monsieur du basket se nommait Robert Busnel, considéré comme « Le Père du basketball français ». Justement, tout un chapitre lui est consacré, et il débute avec une France occupée.

Les Équipes de France, ce sont aussi des fratries et des familles comme les Risacher et les Rupert aujourd’hui, ou les Monclar et les Beugnot hier. Comme « Le plus grand livre de basketball de tous les temps (selon TrashTalk) », « L’équipe de France de basketball (selon TrashTalk) : la grande histoire » est à la fois bien écrit, documenté et illustré. C’est riche et instructif, avec juste assez de chiffres, mais en revanche, beaucoup de photos rares et ça permet d’ailleurs de rendre un grand coup de chapeau à tous les historiens et historiennes du basket français. Cet ouvrage est le plus bel hommage qui soit à leurs inlassables travaux.

L’équipe de France de basketball (selon TrashTalk) : la grande histoire

Editeur : Marabout

Nombre de pages : 256

Taille : 24 x 31 cm

Poids : 2 kg

Prix : 39,90 euros

