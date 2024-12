Rick Welts devient le nouveau président des Mavericks

On le pensait définitivement à la retraite depuis 2021, après une expérience dorée à Golden State. Finalement, Rick Welts, à 71 ans, va de nouveau s’installer dans un bureau en devenant le président des Mavericks. Comment et pourquoi le Hall of Famer repart-il à l’action ?

« La vie était belle et j’ai été présenté à Patrick Dumont », répond-il en référence au nouveau propriétaire de la franchise texane. « Il y a ici un ensemble de circonstances qui correspondent à ce que j’ai fait dans le passé. Même avec la réussite historique des Mavericks, je pense que les dix prochaines années pourraient être extraordinaires. »

En novembre, Patrick Dumont a invité Rick Welts à une rencontre des Mavericks à l’American Airlines Center, contre les Pelicans. Il y a aussi eu une longue discussion, de plusieurs heures, à Las Vegas durant l’automne.

Un dirigeant de haut niveau

Le propriétaire des Mavericks voulait un remplaçant de choc pour prendre la suite de Cynt Marshall, arrivée dans des conditions difficiles en 2018 après l’enquête et l’énorme amende (10 millions de dollars) pour sanctionner le comportement de la franchise, et surtout de l’ancien président Terdema Ussery, envers les femmes du club.

« Dès qu’on prend les commandes d’une franchise NBA, il y a quelques dirigeants avec lesquels on rêve de travailler. Le nom de Rick a toujours été au sommet de cette liste », confirme Patrick Dumont.

Il faut dire que le palmarès de Rick Welts est impressionnant. Il a commencé sa carrière dans les années 1970 avec les Sonics, en étant le directeur des relations publiques, en 1979, lorsque Seattle a remporté le titre. Ensuite, entre 1982 et 1999, il est en charge du marketing de la NBA. Il fut notamment capital dans la mise en place du All-Star Weekend à partir de 1984, ou dans la promotion de la « Dream Team » en 1992 puis de la WNBA.

En 2002, il se retrouve à Phoenix et jusqu’en 2011, il est le président des Suns. Son mandat correspond aux belles années avec Steve Nash et Mike D’Antoni, celles où les joueurs de Phoenix ont tout révolutionné avec leur « run and gun » et leur « small ball », désormais les tendances majoritaires dans la ligue. Dans la foulée, il rejoint les Warriors. On connaît la suite : trois titres NBA – 2015, 2017 et 2018 – et une saison record en 2015/2016 (73 victoires).

L’homme idoine pour un changement de salle

De plus, si les Warriors ont ensuite déménagé vers le Chase Center à San Francisco, pour faire gonfler leurs revenus, c’est en partie grâce à lui. Les Californiens sont devenus une des franchises les plus puissantes sportivement et économiquement de la NBA. Ce n’est donc pas un hasard si les Mavericks ont décidé de lui offrir ce poste de président.

« Notre objectif est de construire la meilleure installation possible pour les Mavericks, être à la pointe de la technologie, avoir une salle de classe mondiale. C’était une grande partie de nos discussions », explique le propriétaire.

Actuellement, la franchise est sous contrat avec l’American Airlines Center jusqu’en juillet 2031, mais Rick Welts a souligné que le projet des Warriors avait mis sept ans à se concrétiser. C’est donc le bon moment pour mettre le sujet sur la table.

Cerise sur le gâteau, en arrivant à Dallas, le nouveau président va retrouver une ancienne connaissance : Klay Thompson évidemment. « Je devais le suivre car il est un de mes joueurs préférés. Je suis impatient de le revoir », assure le dirigeant. « C’est incroyable pour l’équipe et pour moi. Je suis très enthousiaste », a réagi le shooteur. « Rick a tellement fait pour le basket. C’est un Hall of Famer. Sans lui, le All-Star Weekend n’aurait jamais existé. Il va faire preuve de la même créativité ici. »