Avec Zaccharie Risacher, Quin Snyder se concentre sur le long terme

Quin Snyder est d’un calme olympien. Celui qu’on pouvait voir s’animer sur le banc du Jazz prend une tout autre approche avec les Hawks. La raison principale ? La jeunesse de son effectif.

« Dyson (Daniels) a 21 ans, Zacch (Risacher) a 19 ans, JJ (Jalen Johnson) a 22 ans, et tous les trois sont titulaires. Donc c’est normal d’avoir des hauts et des bas. Il y en a pour tout le monde, mais en particulier avec des jeunes joueurs qui cherchent leur place et leur rôle dans notre équipe et en NBA » expliquait-il. « J’utilise souvent l’expression « long terme » parce que notre évolution ne sera pas linéaire. On le sait et on le garde à l’esprit. »

Pour Zaccharie Risacher, le coach n’oublie pas que tout l’environnement NBA mais également la vie de tous les jours aux États-Unis est nouveau pour le joueur français, et il sait à quel point ça peut être dur à digérer. Cela dit, il est satisfait de ce qu’il voit de l’ailier, sans se soucier de ses performances statistiques.

« Depuis la Draft, ce qui m’impressionne chez lui, c’est son état d’esprit »

« C’est un grand changement pour lui, sur le terrain mais également en dehors » rappelle-t-il. « Depuis la Draft, ce qui m’impressionne chez lui, c’est son état d’esprit. Ça ne sert à rien d’analyser chacun de ces matchs à la loupe et de tirer des conclusions, c’est beaucoup trop tôt. Mais par contre, ce à quoi nous accordons de l’importance, c’est tout le reste. Et depuis qu’il est avec nous, c’est une éponge et c’est un travailleur. C’est tout ce qu’on peut lui demander. Il est à l’écoute, il apprend de ses erreurs, et il met nos conseils en pratique immédiatement. Avoir cette base est fondamental, le reste viendra. »

Ce déplacement à Las Vegas pour le « Final Four » de la NBA Cup est donc une autre opportunité pour Zaccharie Risacher et les autres jeunes Hawks de continuer leur éducation en NBA.

« Notre approche avec eux est simple. On a des moments comme ce week-end, des matchs comme celui d’aujourd’hui et la question qu’on se pose c’est : ‘Qu’est-ce qu’on peut en tirer ?’. Vivre ce genre de moments à un jeune âge est une expérience fantastique. Pour eux, il y a beaucoup d’opportunité d’apprendre de cette saison. »

Propos recueillis à Las Vegas.