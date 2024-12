Sans Jayson Tatum, Jaylen Brown enfile le costume de créateur

« Incroyable. » Payton Pritchard n’en revient pas du jeu de passe affiché par Jaylen Brown, la nuit passée face aux Pistons. « Il a profité des situations de un-contre-un. Mais sur les prises à deux, il a fait les bonnes lectures. Il aurait potentiellement pu finir avec 20 passes et facilement en double-double », imagine le remplaçant des Celtics.

Son coéquipier a finalement échoué à une offrande du double-double. Mais les 9 passes délivrées par « JB », à côté de ses 28 points (10/21 aux tirs dont 1/6 de loin), 6 rebonds et 3 interceptions, sont tout de même son record cette saison.

Un soir où Jayson Tatum et Jrue Holiday, deux des meilleurs créateurs de l’équipe, n’étaient pas présents, et ce n’est évidemment pas un hasard. Avec le ballon davantage en main, l’ailier de Boston a alterné les phases de création pour les autres et pour lui.

Le grand écart en l’absence de Jayson Tatum

« C’est sympa de le voir évoluer ces dernières années dans sa façon de lire le jeu. On peut voir la façon dont il analyse le jeu en temps réel, les ajustements qui sont faits sur lui, voir les duels favorables, l’espace. Il s’est amélioré. […] Il dicte la défense et joue à un rythme qui lui permet d’obtenir l’espace qu’il veut », analyse Joe Mazzulla.

Cette progression se traduit dans les chiffres. Avec 4.6 passes décisives par match, une de moins que le leader de l’équipe Jayson Tatum (Derrick White est entre les deux), il est bien parti pour s’offrir un record en carrière en la matière.

Selon pbpstats.com, repris par The Athletic, l’ailier tourne à près de 12 passes de moyenne sur 100 possessions lorsque Jayson Tatum n’est pas avec lui sur le terrain, contre… trois fois moins lorsque son coéquipier l’est.

Au-delà des stats, il y a la qualité des ballons distribués. Dans cette rencontre, Jaylen Brown a notamment délivré deux merveilles de passes laser, à une main, vers Al Horford, placé dans le corner opposé à 3-points.

Un signe de maturité

« L’expérience est le meilleur professeur. Avec la maturité, la maturation du jeu. […] J’ai 28 ans. Je sors d’une belle saison l’année dernière. Je vous promets que je serai capable de faire ce genre de choses encore et encore, quels que soient les besoins de l’équipe. C’est le plus important », juge l’intéressé.

Ce dernier admet que l’absence de Jayson Tatum a contribué à ce qu’il se focalise sur la création durant ce match. « Ouais, on peut dire ça. C’est aussi grâce à mon développement. Je me suis amélioré sur certains points. Je me suis attaqué à beaucoup de mes faiblesses d’avant. C’est pourquoi je me réjouis de pouvoir mener une équipe et une attaque dans ces moments-là », avoue-t-il.

Mais selon lui, sa création va naturellement moins ressortir du fait de la qualité de l’effectif, et des nombreux joueurs capables de « dominer le ballon. (Contre Detroit), j’ai essayé d’impliquer mes coéquipiers, surtout en deuxième mi-temps. On n’a pas été aussi adroits en seconde période, mais on a eu un paquet de bons tirs. »

À l’arrivée une 18e victoire, sur 22 matchs, cette saison et la sensation que les options des Celtics sont innombrables.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 16 36 42.9 34.1 77.7 1.6 4.8 6.4 4.3 2.8 1.1 2.4 0.4 25.0 Total 556 30 47.8 36.3 72.3 1.0 4.3 5.3 2.5 2.5 1.0 2.1 0.4 18.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.