Même diminués, les Celtics contrôlent les Pistons

Au lendemain de leur élimination de la « NBA Cup », Celtics et Pistons enchaînent avec l’objectif de rapidement mettre cet échec de côté.

Mission réussie pour Boston, pourtant sans Jayson Tatum ni Jrue Holiday, mais avec Jaylen Brown (28 points, 9 passes, 6 rebonds, 3 interceptions) et Kristaps Porzingis (26 points, 9 rebonds) pour prendre le dessus sur cette équipe de Detroit qui a pu s’appuyer sur Cade Cunningham (27 points, 14 passes, 9 rebonds) et Tobias Harris (27 points).

Constamment en tête dans cette partie, les Celtics signent un départ tonitruant (39-24), en alignant les réussites à 3-points dans le sillage de Derrick White et en insistant sur l’agressivité vers le cercle de Jaylen Brown, tout en se nourrissant des nombreuses balles perdues adverses.

L’écart grimpe donc rapidement autour des +20 et les Pistons se mettent à stopper l’hémorragie et faire plus ou moins jeu égal avec les champions quand Cade Cunningham, Tobias Harris ou Jaden Ivey se lancent au tir et répondent à Jaylen Brown, Kristaps Porzingis et consorts (72-58).

Le collectif de Boston est en pleine forme et c’est maintenant au tour de Sam Hauser de se mettre en évidence au shoot, s’offrant alors un joli duel avec Tobias Harris qui n’est pas non plus en reste. À l’image de ce face-à-face, les deux équipes continuent de ne pas se lâcher et l’écart est stabilisé à la quinzaine de points, même s’il y a du mieux à Detroit.

Les champions se font ensuite une petite frayeur quand ils voient Cade Cunningham et Malik Beasley ramener leur équipe sous les dix points, mais Payton Pritchard et Kristaps Porzingis veillent au grain et, eux aussi, ils mettent les paniers qu’il faut pour tuer le match, de loin et de près (130-120).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Pluie de 3-points dans le Massachusetts. Entre les 21 paniers primés des Celtics (à 40%) et les 20 paniers primés des Pistons (à 51%), on peut dire que ce fut un match rythmé derrière la ligne. Ce sont d’ailleurs ces tirs extérieurs qui ont aidé Boston à construire son avance dans le premier quart-temps, avec un 18-4 réussi en quatre petites minutes, puis qui ont permis à Detroit de relancer quelque peu le suspense dans le dernier acte, avec un 17-3 réussi en moins de trois minutes. À l’arrivée, le champion a tenu son rang mais les jeunes du Michigan n’ont pas à rougir de leur perf’.

– Boston a de la marge. Même sans Jayson Tatum ni Jrue Holiday, tous les deux blessés au genou, les Celtics ont de la marge sur pas mal d’équipes car Joe Mazzulla peut compter sur son groupe pour répondre présent collectivement. Ainsi, si Sam Hauser finit à 20 points en tant que titulaire et que Al Horford apporte 14 points pour son retour dans le cinq, Jaylen Brown et Kristaps Porzingis assument eux leur rôle de leaders d’attaque quand Payton Pritchard (19 points) reste précieux avec son énergie en sortie de banc. Un bel effort collectif donc, qui débouche sur une 18e victoire en 22 matchs cette saison.

– Amende à venir pour Jaylen Brown. Meilleur marqueur des Celtics dans cette partie, le MVP des Finals 2024 s’est aussi « distingué » avec un signe d’égorgement, après son gros dunk réussi sur le nez de Isaiah Stewart pour conclure ce premier quart-temps canon des champions en titre. La NBA ne va évidemment pas apprécier et on peut déjà s’attendre à une belle amende pour le joueur de Boston.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.