Donovan Mitchell évite une crise aux Cavaliers

Les Cavaliers vivaient leur première période de turbulences, après deux défaites de suite face aux Hawks. Donovan Mitchell n’était pas beaucoup plus en forme, en difficulté dans le dernier match contre Atlanta, puis lors de la première période contre les Celtics. Il avait rejoint les vestiaires avec seulement 5 points à 2/8 au shoot.

La pause va lui faire du bien puisqu’il va inscrire 10 points en troisième quart-temps. Problème : Cleveland est alors soufflé par la puissance des Celtics et de Jayson Tatum (17 unités dans ce quart-temps). Les Cavaliers avaient dominé la première période mais affichent alors jusqu’à 14 points de retard…

« En troisième quart-temps. Je l’ai senti surtout, et c’est un peu égoïste de le dire comme ça, quand Tatum m’a shooté dessus. Il a commencé à être chaud, les Celtics aussi, et je me suis dit qu’on allait commencer à lâcher. Dans le troisième quart-temps, j’ai attendu le bon moment pour me lancer », raconte-t-il sur l’instant qu’il va choisir pour porter son équipe.

Le patron des Cavaliers a fait d’une pierre deux coups

Donovan Mitchell va alors marquer 20 points à 6/6 au shoot dont 4/4 derrière l’arc dans le dernier quart-temps, avec notamment trois paniers primés en seulement 93 secondes dans le « money time ». Sacrée réaction.

« En dernier quart-temps, j’ai demandé à ce qu’on me donne le ballon. C’était le moment d’y aller. Peut-être que ça ne tomberait pas dedans, que j’allais shooter à 0/6, mais j’allais être agressif. Et s’il fallait perdre, on allait perdre ainsi », poursuit l’ancien du Jazz.

Avec 35 points à 12/21 au shoot et 6/11 à 3-pts, le All-Star a fait d’une pierre deux coups dans la victoire des siens. Déjà, sur un plan personnel, il sauve son match, bien mal embarqué à la pause, avec une réponse autoritaire et superbe en dernier acte. Ensuite, pour son équipe, il évite une défaite, qui aurait été la troisième de suite et aurait conduit à la perte de la première place de la conférence Est. Il écarte donc une petite crise à la franchise de l’Ohio.

« C’est sa personnalité. C’est incroyable. Je n’ai jamais vu un gars comme lui », se réjouit Kenny Atkinson. « Il ne baisse jamais les bras. On pense à des joueurs qui frappent dans des chaises ou se frustrent, mais lui a un très bon comportement, il reste calme. Il est bien meilleur que les coaches sur ce point-là. Il calme tout le monde, rassure l’équipe. Et ça aide pour rebondir après une telle première période. »

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.2 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 19 32 45.1 38.9 82.4 0.6 4.2 4.7 4.0 2.3 1.5 2.0 0.3 24.1 Total 487 34 45.0 36.7 84.2 0.8 3.5 4.3 4.6 2.5 1.4 2.7 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.