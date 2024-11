Pour Steve Kerr, le nouvel effondrement des Warriors n’est pas qu’une question de fatigue

Les matchs se suivent et se ressemblent pour Golden State. Les Warriors se sont ainsi inclinés lundi, à la maison face aux Nets, passant à côté de leur fin de match. Un scénario déjà vécu samedi à San Antonio, pour une même conclusion. L’équipe de la Baie perd un deuxième match de suite pour la première fois de la saison, et soulève de premières interrogations, alors que resurgissent les inquiétudes de la saison passée.

Les Warriors ne pourront s’en prendre en grande partie qu’à eux-mêmes. Après avoir chuté chez les Spurs alors qu’ils comptaient 17 points d’avance dans le troisième quart-temps, ils étaient cette fois à +18 face à Brooklyn, avant d’exploser. Les Nets ont survolé le dernier acte, 41-28, ce avec une kyrielle de blessés, aucun pivot de métier, et les deux Cam, Johnson et Thomas, sur le banc car blessés.

« C’est comme si nous avions perdu tout notre jus encore ce soir » a analysé Steve Kerr. « On avait une avance conséquente dans le troisième quart et on n’arrive pas à finir le boulot. Nous n’avions plus beaucoup d’énergie, plus beaucoup de force. Et cela ouvre la voie à une équipe dans la NBA actuelle et qui peut mettre 20 paniers à 3-points comme Brooklyn l’a fait ce soir. »

Kerr adepte de la méthode Coué ?

Il est vrai impressionnants de loin avec un 20/45 derrière l’arc, les visiteurs n’ont pourtant pas fait beaucoup plus que leurs adversaires : 19/46 pour Golden State de loin, 5/9 dans le dernier quart pour les Nets, 4/9 pour les Warriors. Brooklyn a surtout eu le mérite de toujours y croire, ne perdant rien de son agressivité, avec un impeccable 12/12 aux lancers dans l’ultime période. Les Warriors, eux, n’ont fait mieux que 4/7, un autre problème récurrent depuis le début de l’exercice.

« On peut le dire, nous avions plus d’énergie il y a quelques semaines » a poursuivi Steve Kerr. « Peut-être que le calendrier nous rattrape un peu, mais on sait que l’on doit retrouver cette énergie. »

C’est notamment vrai pour les lieutenants de cette équipe. Alors que Dennis Schröder s’est promené avec ses 17 points et 4 passes dans le dernier quart-temps, emmenant les Nets dans son sillage, le champion 2022 n’a trouvé aucun relais au tandem Stephen Curry – Andrew Wiggins, auteur de 20 des 28 points des leurs.

Steve Kerr a toutefois insisté, estimant que ce n’était pas une simple question « d’énergie« , mais plutôt d’application. D’autant que les Warriors jouent toujours avec une rotation à 11 joueurs, Steph Curry et Draymond Green n’atteignant ainsi pas les 30 minutes de jeu lundi soir.

« Vous ne voulez pas surréagir à cela » a tempéré l’entraîneur des Warriors quant à savoir s’il allait repenser ses rotations après ces deux revers. « Ce que je veux dire, c’est qu’il y a deux matchs, tout le monde allait très bien, nous étions à un bilan de 12-3. Et on a creusé des gros écarts sur les deux derniers matchs. »

« Rattrapés par le calendrier » et le pire est à venir

« Je pense que sur ce match, on a été un peu trop à l’aise » a pour sa part estimé Moses Moody, très intéressant en première période avec 15 points en neuf minutes. « Ils sont restés agressifs, ont défendu tout terrain, et ont joué dur. On s’est un peu relâché quand on a fait l’écart. »

Entre suffisance et faillite technique, Golden State doit en tout cas vite se reprendre avant un mois de décembre possiblement infernal. Les Warriors reçoivent le leader de l’Ouest, le Thunder, mercredi. Avant de jouer les Suns (deux fois), les Nuggets, les Rockets, les Wolves (à trois reprises), les Grizzlies, les Lakers, les Clippers ou encore les Cavaliers d’ici la fin de l’année.

Avant cela, cette semaine majoritairement à la maison laisse à Steve Kerr et son staff deux entraînements, le premier dès ce mardi, pour corriger le tir. « Ce sera une séance plus que nécessaire avant une autre vendredi, cette semaine tombe plutôt bien pour nous remettre sur les rails » avancé le technicien de San Francisco.