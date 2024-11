Victor Wembanyama et les Spurs renversent les Warriors !

C’est un match que Victor Wembanyama avait sans doute coché sur son calendrier depuis un bout de temps. Et ses retrouvailles avec Stephen Curry et Steve Kerr, deux des protagonistes du succès de Team USA en finale des Jeux olympiques 2024 contre la France, se sont passées comme il l’espérait. « Je suis heureux de ne plus avoir à coacher la sélection nationale », s’amusait Steve Kerr en avant-match.

Dans la lignée de son match à Bercy, « Wemby », en phase de reprise après trois matchs d’absence à cause d’une douleur au genou, a globalement livré un match de qualité. D’abord incapable de régler la mire à longue distance, l’intérieur tricolore s’est démultiplié, enchainant contres (3) et acrobaties en tous genres, tant à la passe (9) qu’au tir (25 points à 9/21 aux tirs) pour permettre aux Spurs de signer un succès de prestige contre les leaders de l’Ouest (victoire 104-94) et de rester accrocher à un Top 10 synonyme de « play-in » (9 victoires – 8 défaites).

« Victor a fait preuve de maturité dans le 4e quart-temps », a salué son entraîneur Mitch Johnson. « En plus de réaliser des actions extraordinaires comme il le fait si naturellement, il a été bon sur des choses simples, que ce soit aux rebonds, à la passe ou aux tirs. Avoir cette variété dans son jeu lui permet de s’exprimer pleinement ».

Un 40-13 fatal pour les Warriors

Les Spurs, endormis par le rythme des shooteurs de la Baie de San Francisco, avaient pourtant mal débuté, laissant les Warriors d’Andrew Wiggins (20 points) dérouler leur système de jeu (20-36). Puis, les « Noir & Blanc » – toujours privés de Keldon Johnson, Jeremy Sochan et de Devin Vassell – se sont mis en ordre de bataille, trouvant des solutions sur jeu rapide au cœur du deuxième quart-temps.

En back-to-back après leur victoire compliquée chez les Pelicans, les Warriors, pourtant en tête de 17 points à 3 minutes du terme du troisième quart-temps (64-81), étaient « à court d’énergie » dans les treize dernières minutes, conclues par un improbable 40 à 13 à cheval entre le troisième et quatrième quart-temps.

« Mais cela fait partie de la NBA », positive l’ancien sélectionneur de Team USA. « Nous devons apprendre à jouer sous pression lorsque nous sommes fatigués. Cette défaite va nous permettre de continuer d’apprendre ».

Côté Spurs, l’activité de Stephon Castle, notamment en défense sur Stephen Curry, ainsi que celle d’Harrison Barnes, a bien aidé Victor Wembanyama à retourner la rencontre sur la fin, face à des Warriors incapables de trouver la mire (4/19 dans le dernier quart-temps) en fin de match…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Trois victoires à domicile en une semaine pour les Spurs, une première depuis janvier 2021. Avec le scalp des Warriors, du Thunder et du Jazz, les Spurs totalisent désormais 9 victoires en 17 rencontres. Surtout solides à domicile (8 victoires – 3 défaites), les Spurs sont seulement la troisième équipe à faire tomber les protégés de Steve Kerr, après les Clippers et les Cavaliers. Et la première équipe à les maintenir sous les 95 points…

— « Wemby » a pris plus de tirs primés que Stephen Curry… Désireux de devenir une sérieuse menace derrière l’arc, le rookie de l’année en titre a pris 13 de ses 21 tirs à 3-points (4 réussites), quant la gâchette des Warriors n’en a pris « que » 10. « Son envie de gagner est immortelle », a salué « Wemby » après la rencontre, qui a surtout pesé par ses passes dans le « money-time ». « Il ne joue pas juste pour jouer car son équipe reste tout en haut de la ligue. Il a faim, on a l’impression qu’il veut encore aller chercher une bague ».

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

De notre correspondant à San Antonio (États-Unis).