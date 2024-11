Avant la rencontre face aux Clippers, Steve Kerr avait tempéré les questions sur les sujets. « Nous sommes bons derniers aux lancers (en termes d’adresse) mais nous sommes aussi à 10-2 » avait expliqué le coach. Sous-entendu : les problèmes sur la ligne n’avaient pas empêché Golden State d’accumuler les succès en ce début de saison…

Le problème, c’est qu’ils ont encore laissé trop de lancers-francs en route face à James Harden et sa bande, et que le 9/19 sur la ligne de réparation a cette fois coûté cher, et peut-être la victoire.

« Il va falloir qu’on travaille dessus, clairement », ne pouvait que constater le coach. « Les gars doivent aller à la salle et trouver leur rythme, trouver de la confiance sur la ligne. »

Toujours parmi les meilleurs joueurs dans l’exercice, avec son 33/35 (94.3% de réussite) depuis le début de saison, Stephen Curry en appelle ainsi à un travail général. Sur le long terme.

Le souci Brandin Podziemski

« C’est un problème majeur que nous devons corriger » explique-t-il. « Mais ce n’est pas comme si nous allions passer une heure à l’entraînement et que tout le monde allait mettre ses lancers-francs ensuite. Il faut travailler avant et après l’entraînement, il faut avoir confiance en soi. C’est possible à corriger. Mais nous comprenons que tous les détails comptent et que si nous en réussissons cinq de plus, cela peut changer le match. »

C’est en particulier à Kevon Looney (61%), Jonathan Kuminga (60.7%), Trayce Jackson-Davis (54.5%) et Brandin Podziemski (60%) de corriger la tendance. Pour ce dernier, qui tire à 19% de loin, la maladresse est générale…

« Il n’est pas très confiant dans ses tirs en ce moment », reconnait Steve Kerr. « C’est évident. Cela fait partie de la vie en NBA. Tout le monde passe par des périodes où la confiance n’est pas là. Vu la façon dont il a shooté à la fin de l’année dernière, tout au long de l’été, au camp, c’est un très bon tireur. Il va se retrouver ».