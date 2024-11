Pour les Warriors, les ballons perdus riment avec défaite attendue

Le baromètre des Warriors pour lire leur saison est assez simple. Il suffit de regarder la colonne des ballons perdus sur la feuille de statistiques. Si Stephen Curry et sa bande ont perdu 15 ballons ou moins, alors c’est victoire automatique : 8-0. Quand ils gâchent 15 possessions ou plus, les défaites sont majoritaires : 2-3.

Ils avaient réussi à surmonter cela contre les Blazers et les Grizzlies. Mais face aux Cavaliers, toujours invaincus, et deux fois contre les Clippers, le couperet est tombé. Dans l’Intuit Dome, Golden State a perdu 13 ballons rien qu’en première période !

« On a perdu en premier quart-temps. On s’est retrouvé dans une situation où on s’est précipité en attaque et on a perdu 40 ballons contre les Clippers en deux matches », souligne Stephen Curry. « On le ressent. On s’est battu pour revenir, on s’est donné une chance, notre défense en fin de match a été énorme. Mais ça fait deux rencontres d’affilée, plus celui de Cleveland, où les ballons perdus dictent rapidement notre dynamique et on se retrouve à la merci des ratés en fin de match. »

En plus des ballons perdus, des lancers-francs ratés

Le meneur de jeu de Golden State a raison de parler d’un phénomène précoce : après seulement cinq minutes, les champions 2022 avaient déjà perdu 4 ballons… « On ne peut pas justifier ces ballons perdus. C’était affreux », déclare Draymond Green, responsable de six d’entre eux.

Les Warriors ne peuvent pas non plus justifier les 10 lancers-francs ratés (9/19) qui ont pesé également en fin de match. Dès lors, 19 ballons perdus, transformés en 31 points par James Harden et compagnie, plus 10 points laissés en route sur la ligne, cela fait beaucoup de déchet. Donc des regrets quand on s’incline de seulement trois points…

« J’ai la sensation qu’on n’a pas commencé à jouer avant la deuxième mi-temps et qu’on a perdu ce match en première période, en gâchant beaucoup de possessions », résume Steve Kerr.