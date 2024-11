Les Clippers résistent à la tentative de hold-up des Warriors

Sept ballons perdus de Golden State dans le premier quart-temps donnent le contrôle du match au duo James Harden (12 points à 4/16 aux tirs, 16 passes) – Norman Powell (23 points) et aux Clippers (25-13). Il faut la sortie de Stephen Curry (26 points, 7 rebonds, 6 passes) et l’entrée en jeu de Buddy Hield, Jonathan Kuminga (12 points) et Moses Moody pour voir les Warriors reprendre des couleurs (27-24).

Leur sursaut est cependant de courte durée. À leur festival de balles perdues et de maladresse de loin vient s’ajouter un déchet aux lancers francs face au « Wall » de l’Intuit Dome. À l’image d’une entrée tonitruante de Nicolas Batum qui fait 3/4 à 3-points, les hommes de Ty Lue continuent de dérouler leur jeu. Ils passent un 13-3 à Golden State pour prendre quinze points d’avance (52-37). Seul le réveil de Stephen Curry et de Draymond Green (9 points, 9 rebonds, 7 passes, 6 ballons perdus) permet aux Dubs de limiter la casse (56-45).

Au retour des vestiaires, Stephen Curry fait 3/3 à trois points en moins de quatre minutes pour relancer le suspense (63-60). Kris Dunn redonne de l’air aux Clippers mais deux tirs primés consécutifs d’Andrew Wiggins (22 points) et de Jonathan Kuminga mettent les deux équipes dos à dos (72-72).

Le duo Kevin Porter Jr – Amir Coffey (15 points) marque alors 13 des 18 prochains points des Clippers pour prendre le contrôle des opérations (85-77). Steve Kerr relance alors Stephen Curry avec moins de neuf minutes à jouer et le « Chef » garde Golden State en embuscade (94-90). Malheureusement pour Golden State, trois nouveaux ballons perdus du duo Green/Curry débouchent sur deux tirs primés de Norman Powell qui mettent Los Angeles à +10 (102-92) !

Alors que le match semble plié, les Warriors passent un 7-0 aux Clippers pour revenir à -3 avec 35 secondes à jouer (102-99). Sur l’action suivante, Gary Payton II chipe la balle dans les mains de Norman Powell, donnant une chance d’égaliser à son équipe. Stephen Curry rate une première tentative mais un rebond offensif donne une nouvelle opportunité, de nouveau manquée par GPII. Pour la deuxième fois de la saison, les Clippers battent Golden State !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un festival de ballons perdus. Treize ballons perdus pour Golden State en première mi-temps, onze pour les Clippers. Les deux équipes ont cumulé 36 balles perdues en 48 minutes, marquant respectivement 31 et 30 points sur les bévues adverses ! Dans ce domaine, c’est Draymond Green qui se montra particulièrement « prolifique » avec 6 pertes de balles alors que le duo Harden – Powell en a cumulé 7.

– Les Warriors de pire en pire sur la ligne des lancers francs. Malgré leur première place de la conférence Ouest après douze matchs, les Warriors sont arrivés au Intuit Dome en étant bon dernier de la ligue aux lancers francs, avec seulement 71.2% de réussite. Cette nuit, ils ont fait 9/19 (47%), dont 2/9 pour le trio Kuminga – Podziemski – Jackson-Davis, dans un match qu’ils ont perdu de trois points…

– Ivica Zubac et Amir Coffey déterminants. Avec un James Harden maladroit, les autres Clippers ont répondu présent, en particulier Ivica Zubac et Amir Coffey. Le pivot a contrôlé le rebond avec 17 prises face à des Warriors qui ont du jouer « petit » en l’absence de Kevon Looney. Amir Coffey a lui marqué 10 de ses 15 points lors des treize dernières minutes de la rencontre pour garder Golden State à distance.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.