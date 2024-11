Sous les yeux de Bryce James et Gilbert Arenas, Cooper Flagg brille face à Arizona

Mike Bibby, Gilbert Arenas, Bradley Beal, Tyus Jones, Grayson Allen mais aussi Bryce James et sa maman Savannah… Il y avait du beau monde cette nuit au McKale Center de Tucson, l’antre de l’université d’Arizona. Comme 14 000 spectateurs, ces stars d’hier et d’aujourd’hui avaient fait le déplacement pour voir la pépite de la saison universitaire, Cooper Flagg.

Ils n’ont pas été déçus puisque le jeune ailier a livré son meilleur match de la saison avec 24 points pour permettre à Duke de s’imposer 69-55 face aux coéquipiers de Caleb Love. Les deux formations ne s’étaient pas affrontés en Arizona depuis les années 80 ! « C’était un match de basket universitaire de haut niveau », a réagi Flagg. « C’était vraiment physique, et c’est une équipe très physique. J’ai trouvé mes marques [en deuxième mi-temps]. »

A venir, le choc Duke – Kansas !

Effectivement, Flagg est monté en puissance au fil des minutes. Après avoir inscrit 8 points en première mi-temps, il en inscrit 16 dans la seconde pour accompagner ses 6 rebonds, 3 passes, 2 contres et 1 interception. Le tout à 10 sur 22 aux tirs.

« Il est grand, athlétique et il peut finir au-dessus de beaucoup de joueurs », a constaté Jaden Bradley, leader d’Arizona avec 18 points. « Il est super athlétique. J’ai l’impression que nous avons bien réussi à le contenir en première mi-temps. Puis nous nous sommes écartés du plan de jeu et nous n’avons pas communiqué collectivement, et il a trouvé des ouvertures dans notre défense. Il pose des problèmes de ‘mismatch’. Si nous mettons un arrière plus petit sur lui, il peut l’amener à l’intérieur et utiliser sa puissance et son avantage de taille. Si nous mettons un joueur plus grand sur lui, il peut jouer vite, shooter de loin ou le dépasser ».

Prochain adversaire de Duke : Kansas, numéro 1 au classement, et ce sera mardi à Las Vegas. On devrait y croiser à nouveau quelques stars, et pas uniquement des basketteurs…