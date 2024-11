Pas près de revenir sur les terrains, Zion Williamson change d’agent…

Alors que CJ McCollum, Dejounte Murray, Jose Alvarado et Herb Jones manquent toujours à l’appel, les Pelicans ont annoncé que l’absence de Zion Williamson allait finalement être plus longue que prévue. Le phénomène athlétique de New Orleans n’a disputé que six matchs depuis le début de saison avant de retourner à l’infirmerie début novembre pour soigner une élongation de l’ischio-jambier.

C’est un mal récurrent pour Zion Williamson qui va donc devoir prendre toutes les précautions avant de pouvoir revenir à 100%, ce qui signifie en l’état une absence prolongée de quatre à six semaines, dans le meilleur des cas.

En parallèle, on a appris que le joueur vedette des Pelicans avait décidé de quitter son agent, Austin Brown, qui le représentait chez Creative Arts Agency (CAA). Il faut rappeler que Zion Williamson a prolongé en 2022 pour cinq ans et 197 millions de dollars. Sauf qu’en raison de ses blessures à répétition, il s’agissait d’un contrat particulier, et les trois dernières saisons de ce contrat ne sont pas garanties.

Ainsi, jusqu’au 15 juillet 2025, les Pelicans auront la possibilité de se séparer de leur All Star. À l’inverse, le joueur peut garantir une portion des saisons à venir, voire la totalité, en fonction de critères de poids, de masse graisseuse et bien sûr du nombre de matchs joués. Peut-être que ce changement d’agent est lié à cette incertitude sur son avenir, et l’éventualité de se retrouver « free agent » à l’issue de la saison.

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.2 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 70 32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 2024-25 NOP 6 31 45.2 33.3 66.7 2.7 5.3 8.0 5.3 3.0 0.7 3.7 1.2 22.7 Total 190 32 58.7 34.1 69.4 2.2 4.3 6.6 4.2 2.2 1.0 2.8 0.6 24.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.