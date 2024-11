Un sérieux coup de barre pour Darius Garland

Au moins, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir continué à tenter sa chance. Lors du choc de la soirée sur le parquet des Celtics, Darius Garland a shooté jusque dans les derniers instants. Et raté tout autant…

Le meneur des Cavs, qui disait se présenter avec ses coéquipiers « en confiance » à Boston, a vécu un cauchemar de maladresse démarré dès le premier quart-temps. Son premier tir à mi-distance, ouvert mais raté, allait ouvrir un long chemin de croix.

Malgré son insistance avec son « runner » avec la planche, quasiment rien ne rentrait. Il bouclait ainsi son premier quart-temps sur un terrible 1/9 aux tirs. Ratant parfois deux tirs de suite sur la même possession, Darius Garland se montrait plus discret dans le second quart-temps. Avant de reprendre son chantier négatif en seconde période.

À l’arrivée, l’une de ses pires soirées d’adresse en carrière : 8 points (3/21 aux tirs dont 0/6 de loin) et 7 passes en 31 minutes. Une gêne physique a-t-elle pu être à l’origine de sa mésaventure ? « Non, non, ça n’a rien à voir », rejette Kenny Atkinson, dont l’équipe n’a perdu que de trois points malgré la contre-performance de son meneur.

Ses meilleurs pourcentages en carrière

Un meneur que le technicien trouve « phénoménal » depuis le début de la saison. En amont de cette rencontre, le joueur de 24 ans avait retrouvé ses standards à 21 points de moyenne avec surtout ses meilleurs pourcentages en carrière (52.5%), à 3-points (45.5%) et aux lancers-francs (93%).

« Écoutez, ce n’est pas une excuse mais la densité de notre calendrier est énorme et il a fait son boulot tous les soirs. Il joue de manière incroyable. Je pense qu’il a eu un coup de barre ce soir. Il ne le dira pas, je le dis. Cela fait partie de la NBA, c’est dommage que ce soit arrivé ce soir », regrette son coach.

Ce dernier conclut : « Mais comme je l’ai dit, il n’a pas ménagé ses efforts pour nous sur cette première partie du calendrier. » Meilleur passeur de son équipe, le meneur restait sur trois sorties de suite à 25 points ou plus.

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 31 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 CLE 68 36 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.6 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 36 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 57 33 44.6 37.1 83.4 0.5 2.1 2.7 6.5 1.7 1.3 3.1 0.1 18.0 2024-25 CLE 15 30 52.5 45.5 93.2 0.5 1.9 2.4 7.0 2.5 1.2 2.7 0.3 21.4 Total 322 34 45.2 38.8 86.7 0.5 2.1 2.6 6.7 1.9 1.2 3.0 0.1 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.