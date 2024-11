Les Bucks ont fait confiance à Damian Lillard pour conclure

Bloqué par le très exigeant « protocole commotion » de la NBA, Damian Lillard a rongé son frein pour trois matches. « Je n’ai pas aimé ne pas être avec l’équipe, ne pas pouvoir jouer contre Detroit ni Charlotte ou autre. C’était dur pour moi », commente le meneur de jeu des Bucks.

Il est donc revenu pour affronter Houston, pas un petit morceau pour une équipe de Milwaukee en difficulté depuis le début de saison. La rencontre a prouvé que ce fut compliqué pour Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers. Il a fallu aller jusqu’aux dernières secondes, et le ballon est arrivé dans les mains de Damian Lillard.

« Combien d’autres joueurs préféreriez-vous à Dame dans cette situation ? On a de la chance », se demande Brook Lopez. « C’est facile pour moi de dire que je veux jouer l’action, mais au fond, je suis un leader qui veut gagner, qui veut bien faire les choses », poursuit Giannis Antetokounmpo. « Si Dame est sur le terrain, et même si on me dit que je dois le faire, alors il faut le trouver et lui donner le ballon dans les mains pour faire la décision. »

Pas vraiment adroit après huit jours à l’infirmerie, l’ancien de Portland n’a shooté qu’à 6/18 et 0/6 à 3-pts (mais il a délivré 10 passes décisives).

Il a donc été malin pour jouer ce dernier shoot – 100-99 pour Houston alors – avec une pénétration et un layup.

« Je sentais que c’était un match où c’était nécessaire pour moi d’attaquer, d’avoir le pied sur l’accélérateur en fin de rencontre et c’est ce que j’ai fait », raconte Damian Lillard, qui a « l’expérience de ces moments ».

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.6 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 MIL 11 36 43.4 32.7 90.5 0.7 3.8 4.5 6.9 1.8 0.9 2.6 0.2 25.3 Total 853 36 43.8 37.0 89.8 0.6 3.6 4.2 6.7 1.9 1.0 2.8 0.3 25.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.