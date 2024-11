Et si les Bucks tenaient enfin leur victoire référence ? De retour sur les parquets après son passage dans le « protocole commotion », Damian Lillard enfile son costume de « Dame Time » pour inscrire le panier de la gagne à trois secondes de la sirène (101-100). C’est la troisième victoire en quatre matches de Milwaukee. Les Rockets, en back-to-back, restaient sur cinq victoires de suite.

Disons le clairement, le retour de Damian Lillard dans le cinq de départ n’a pas franchement dynamisé l’équipe…

Après trois minutes, les Rockets mènent déjà 9-0, et Alperen Şengun confirme sa grande forme actuelle par ses passes décisives, ses points et ses rebonds. Une vraie plaque tournante, qui permet aux Rockets de compter jusqu’à 13 points d’avance. Et puis les Bucks, grâce à Brook Lopez et Gary Trent Jr, recollent au score, et c’est finalement Lillard, avec trois lancers-francs dans les dernières secondes, qui ramènent les Bucks à une unité (28-27).

Brook Lopez et Gary Trent Jr. ont changé le cours du match, et même le visage de leur équipe, et le pivot de Milwaukee est intenable. On retrouve le Lopez de ses plus belles années à Milwaukee, et il en est à 4/5 à 3-points, totalisant 16 points à la mi-temps. Après avoir rejoint les vestiaires après une grosse chute, il a rassuré tout le monde. De son côté, « GTJ » ajoute 12 points en sortie de banc. Douze comme l’avance de Milwaukee à la pause : 57-45.

Les Rockets craquent dans le « money time »

Au retour des vestiaires, on retrouve les Bucks du début de match. Les choix de tirs sont discutables, Giannis Antetokounmpo loupe des lancers, et malgré une avance de 14 points (71-57), les Bucks perdent la main. Après un bon passage de Tari Eason et Amen Thompson, c’est Fred VanVleet qui prend le match à son compte. Le meneur des Rockets va chercher des fautes, et il frappe de loin. Les Rockets sont revenus à -3 (83-80).

Sur leur lancée, les Rockets débutent le dernier quart-temps par un 5-0 pour reprendre les commandes. Grâce à Alperen Sengun et Jalen Green, Houston tient le bon bout, et les joueurs d’Ime Udoka mènent de six points (100-94) à moins de deux minutes de la fin. Et puis plus rien… Damian Lillard plante deux lancers puis trouve AJ Green à 3-points. En vingt secondes, les Bucks sont revenus à une unité (100-99). Dillon Brooks loupe son tir, puis Giannis bâche le petit « floater » de Sengun. La balle de match est pour Lillard. Il fait tourner le chrono, et seul, il s’en va découper la défense pour marquer dans une forêt de bras : « Dame Time » a frappé !

Il reste trois secondes à jouer, et les Bucks sont sur un 7-0. Après une faute intelligente d’Andre Jackson Jr pour gagner deux secondes, les Rockets décident de servir Sengun, mais le ballon est dévié et les Bucks s’imposent pour la troisième fois en quatre matches.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Houston en panne. Après son carton de la veille face aux Bulls, l’attaque des Rockets a toussé. Jamais les Rockets n’avaient inscrit aussi peu de points cette saison (100), et jamais ils n’avaient été aussi maladroits (40%).

– Giannis Antetokounmpo a souffert. C’est rare de voir le « Greek Freak » pris dans une toile d’araignée. C’était le cas cette nuit face à l’envergure des Rockets, que ce soit Jabari Smith Jr, Amen Thompson ou Tari Eason.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.